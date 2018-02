Las animadoras norcoreanas, la sensación de Pyeongchang 2018

Un centenar de animadoras norcoreanas no dejaron de cantar, aplaudir y agitar banderas de la unificación coreana durante la primera sesión de las pruebas olímpicas de short-track, un deporte muy popular en Corea del Sur, este sábado en Gangneung, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang.

Vestidas con pantalones y anoraks rojos, con los colores de Corea del Norte, llegaron a la pista de patinaje de Gangneung, la ciudad costera que acoge los deportes de hielo, a un treintena de minutos de las sedes de las disciplinas de montaña.

Una vez en el lugar, y siguiendo las órdenes de un coordinador, las animadores ejercieron su labor, luciendo principalmente la bandera de la unificación coreana, con la silueta de la península. No dejaron de sonreír y consiguieron que los espectadores hicieran la ola durante la competición.

Según los espectadores situados en las gradas más cercanas, el grupo de animadoras gritaron lemas como "Corea del Norte y Corea del Sur son solo una", invitando al público a que les siguiera.

Durante la competición llegaron el presidente surcoreano, Moon Jae-in, y el vicepresidente estadunidense, Mike Pence.

Asimismo, las 'cheerleaders' estuvieron presentes durante el partido de hockey femenil de Corea unificada, donde los cánticos y las porras se apoderaron del Centro de Hockey Gangneung, a pesar de la derrota que sufrió el equipo local de 8-0 ante Suiza.

Wait for it.... one of the stranger moments of the night... North Korean Cheerleaders holding masks as they sing “Whistle” one of North Korea’s most popular songs. #Olympics2018 (Via @Kubik_Kamera) pic.twitter.com/BXACRt27nZ