Gimnasta varón también denuncia abuso sexual

El escándalo de la gimnasia estadunidense sigue creciendo a raíz del caso del ex médico Larry Nassar, y más situaciones se están dando a conocer, involucrando a más directivos.

Ahora fue Andrew Fuller, un gimnasta estadunidense quien se unió a las protestas de #MeToo (campaña de redes sociales enfocada en denunciar el abuso en Estados Unidos), quien señaló que el ex director del programa de trampolín de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos, George Drew, abusó de él.

En su testimonio, Fuller señala que esta campaña “no es solo para mujeres” y asegura que él es “una víctima masculina de abusos”.

#metoo is not only for women. I am a male victim of @USAGym#usagymnastics@Branch_Gym@iChampionWomen@Kristle__Lowell#kristlelowellpic.twitter.com/UxbLSQqYxX