Andrade Cien Almas se acerca al roster principal de WWE

El luchador mexicano Andrade Cien Almas cerró el año de la mejor manera, pues actualmente es el máximo monarca de la marca NXT de la WWE. Además de la obtención del campeonato, el gladiador ha demostrado tener las capacidades para triunfar en la empresa de los McMahon, y al igual que otros ex campeones de la marca, no tardaría mucho en dar el salto al roster principal para ser figura.

Estos son algunos de los luchadores que fueron campeones de NXT y posteriormente aparecieron en el roster principal para convertirse en ídolos y figura de la gran empresa estadounidense.

Seth Rollins

Es uno de los casos más exitosos en la transición de la generación de talentos de la WWE, ya que en julio del 2012 consiguió el título de NXT y en diciembre del mismo año pasó a formar parte del roster principal, donde formó el grupo llamado The Shield junto a Dean Ambrose y Roman Reigns, siendo uno de los equipos de más impacto en la historia de la empresa. El luchador ha conquistado en dos ocasiones el campeonato de parejas, el título de Estados Unidos, Money in the Bank y ha sido poseedor del cinturón de los pesados de WWE dos veces. Actualmente sigue siendo uno de los personajes estelares de los McMahon.

Big E

Después de conseguir la máxima presea de la marca de desarrollo en diciembre del 2012, dio el salto a las ligas mayores en mayo del siguiente año para conquistar el campeonato de parejas, en Smack Down y en Raw, esto en multiples ocasiones, además de forma individual el título Intercontinental. Además se ha convertido en un personaje muy querido por el público al formar parte del equipo llamado The New Day.

Kevin Owens

El deportista canadiense obtuvo el campeonato de NXT en febrero del 2015, mismo que retuvo hasta junio; sin embargo, Owens, dio el salto en mayo del mismo año para tener una rivalidad con John Cena. Fue campeón de los Estados Unidos en tres ocasiones, además en su repertorio está el cinturón Intercontinetal 2 veces y el título Universal de la WWE, siendo este el mayor de sus éxitos. Owens sigue formando parte del roster principal de los programas en vivo.

Finn Bálor

Este luchador irlandés ha sido el que más tiempo ha retenido el título de la marca de formación de la WWE, teniendo como récord 292 días al ganarlo en julio del 2015 y perderlo en abril del siguiente año. Finalmente dio el salto al roster principal en julio del 2016, desde entonces ha siod campeón universal de la WWE y es uno de los luchadores más populares y su doble personalidad ha llamado mucho la atención, actualmente sigue perteneciendo al roster principal y es común verlo en los programas en vivo.