Alfredo Castillo ofrece apoyo a Fernanda Armenta

Ciudad de México

El titular de la CONADE Alfredo Castillo Cervantes, habló sobre Fernanda Armenta, nadadora que sufrió un impacto de bala en la Cuidad de México y que le atravesó un pulmón.

En la reunión llevada a cabo en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, Castillo al ser preguntado sobre la situación de la nadadora, aseguró que "ya tuvimos contacto con su familia y tiene seguro. Ella ya no formaba parte ahorita de una selección nacional. Nosotros apoyamos por supuesto, tengo la instrucción del Secretario de Educación y del propio Presidente de la República".

El directivo señaló que ellos no tienen la obligación de asumir el seguro de Armenta; sin embargo, "lo haríamos, por haber sido deportista, si no hubiera tenido apoyo a mí me decía el jefe de oficina de la Presidencia el buscar apoyo médico de vanguardia gubernamental, mandamos gente y nos dijeron que ahorita no habría que moverla. Teníamos una ambulancia si fuera necesario el tema de moverla".

Finalmente, Castillo apuntó que "(Fernanda Armenta) tiene seguro por parte de la empresa de donde trabaja, no es en el ejercicio de sus funciones, ni tampoco como en el caso de que hubiera sido atleta se mantuviera activa, pero hay un tema de solidaridad que me gusta mucho entre los atletas".