Conade va contra dos federaciones más

Acapulco, Guerrero

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, dirigida por Alfredo Castillo, indicó que en menos de tres meses terminarán las averiguaciones previas con dos federaciones nacionales y que, a partir de ese momento, se podrían girar órdenes de aprehensión contra sus titulares.

"Esta el tema de atletismo y ya ahorita existen dos averiguaciones previas, y por la misma situación no puedo dar datos, pero sí que en dos o tres meses ya habrá determinaciones y considero que estarán totalmente concluidas, y será el Poder Judicial el que se pronuncie", declaró Castillo

Recientemente estuvo el caso del presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Antonio Lozano, quien fue aprehendido por desvío de recursos federales y hace unos días salió bajó fianza, por lo que seguirá su proceso penal en libertad condicional.

"Que tengan derecho a la fianza lo establece el código de establecimientos penales y no es un tema de nosotros e independientemente del monto tienen derecho a la libertad bajo caución, pero los procesos se siguen. Lo más importante es que hemos hecho una buena sinergia para establecer reglas de qué eventos sí les autorizamos", mencionó Castillo

El director de la Conade también habló sobre ese hecho, de que se recortarán campamentos y competencias tras la falta de presupuesto.

"Serán menos competencias pero sí con una mejor preparación. No necesitas correr 18 maratones al año para estar preparado para un evento, o no tienes que hacer 25 peleas para competir y eso, el área metodológica, lo ha ido clasificando y antes una federación tenía una cantidad enorme de eventos; ahora, se analiza dónde será, ya que en este año tenemos cinco mil 600 millones (en contraste) que el año pasado; entonces, eso nos obliga a llegar a esta situación. Por otra parte, si la federación nacional, la iniciativa privada y la Conade ponen el dinero para que en México se realice un evento internacional, solo así podría autorizarles el recurso federal, ya que de otra manera no se podría", finalizó.