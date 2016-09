Zanardi perdió las piernas, pero ya ganó un oro en Río

RÍO DE JANEIRO, Brasil

Alessandro Zanardi, ex piloto profesional italiano de Fórmula Uno, se vio abocado tras un grave accidente en el que perdió las dos piernas a cambiar las cuatro ruedas de su monoplaza por las tres de su bicicleta adaptada, vehículo en el que encontró una motivación para salir adelante y seguir compitiendo al máximo nivel para ganar un oro en los Juegos Paralímpicos de Río 2016.

Apasionado del motor, Zanardi estuvo ligado al mundo de los coches desde muy joven. Campeón italiano y europeo de karts en su época inicial, fue ascendiendo escalafones por la Fórmula 3 y la 3000 hasta llegar a la Fórmula Uno, categoría en la que disputó 44 pruebas en equipos como Jordan, Minardi, Lotus y Williams.

El 15 de septiembre de 2001, cuando competía en la CART, su vida cambió para siempre de manera radical. Un grave accidente en la carrera de Lausitz (Alemania) casi acabó con su vida, pero, pese a perder el setenta y cinco por ciento de la sangre de su cuerpo, logró sobrevivir, aunque sin las dos piernas.

"Antes del accidente me preguntaba qué haría si me pasaba algo así. La respuesta era que me suicidaría, pero cuando me ocurrió eso no se me pasó por la cabeza. Estaba feliz de estar vivo y sabía que lo peor había pasado, puesto que fui reanimado siete veces y estaba sin sangre", confiesa.

"Si no puedes volar, entonces corre; si no puedes correr, entonces camina; si no puedes caminar, entonces arrástrate, pero hagas lo que hagas, sigue moviéndote hacia adelante"



Martin Luther King



Tras salir del hospital, necesitó rehabilitación y ayuda las veinticuatro horas del día hasta que encontró una nueva motivación que guiara su nueva vida. La encontró en el ciclismo de mano, deporte que practica y con el que ganó el Maratón de Nueva York en 2011 y logró tres medallas en los Juegos Paralímpicos de Londres.

Tras un ciclo de cuatro años en el que le ha dado tiempo a volverse a montar en un coche para participar en el circuito Blancpain Sprint Series, Zanardi se ha paseado estos días emocionado por Río con la ilusión de poder competir de nuevo en unos Juegos.

"La organización es perfecta. El clima que se respira en la Villa es fantástico y se percibe que algo grande está pasando", declara Zanardi, que está hospedado en Barra con el resto de la delegación italiana en la zona dedicada para el descanso y la convivencia de los deportistas.

En su primera prueba en Río, en la contrarreloj masculina categoría H5, Zanardi 'voló' por las calles de Pontal para ganar el oro con autoridad y sumar una nueva medalla a su palmarés ciclista. Con un tiempo de 28:36.81, el corredor italiano sacó más de tres segundos al australiano Stuart Tripp, que fue plata, y al estadounidense Oscar Sánchez, que se colgó el bronce.