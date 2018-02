‘Gallito’ regresa a Combate Américas

CIUDAD DE MÉXICO

Alejandro Flores ha firmado un nuevo contrato con la promotora internacional de artes marciales mixtas Combate Américas, donde participó previamente y derrotó a Walter Zamora por decisión unánime el pasado mes de marzo.

‘Gallito’, monarca del peso pluma de la empresa nacional Combate Extremo, se convirtió en campeón simultáneo de la misma al conquistar el cinturón del peso ligero en diciembre con una victoria sobre Ricardo Arreola, y explicó a La Afición que aún no llega a un acuerdo para defender o dejar vacantes dichos títulos:

“No hemos hablado sobre si me van a dejar defender los cinturones, mis planes ahorita están totalmente con Combate Américas. Es importante para mí mantenerme como campeón, pero hay que pasar la antorcha. En esta empresa el nivel ya es internacional, con muchos peleadores que tienen un nivel muy competitivo muy alto”.

Para su contienda ante Arreola y poder coronarse como campeón de dos divisiones de la promotora regiomontana, Flores subió a las 155 libras, sin embargo, en su regreso a Combate Américas peleará en la división gallo.

“Es un reto para mí. Tomé la decisión junto con mi entrenador, me ha ido muy bien en el peso pluma, porque realmente no corto mucho, mi peso natural son 73 kilos y nunca me elevo de ahí, pero decidimos hacer el cambio de división porque queremos arrasar”.

De acuerdo con Flores, el plan es que su primer rival en Combate Américas sea el también regiomontano y ganador del torneo Copa Combate, Levy Saúl Marroquín en Monterrey durante el mes de abril.

“Para mí sería muy emotivo volver a Monterrey, ahí he hecho toda mi carrera. La gente siempre ha respondido muy bien a mis peleas y allá les gusta mucho el MMA, me da gusto que van a organizar un evento ahí”, concluyó.

A la fecha, ‘Gallito’ cuenta con un record profesional de cuatro victorias y una derrota.