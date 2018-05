Atleta ciego es agredido en el metro de la CdMx

Ciudad de México

El atleta ciego mexicano, Alejandro Pacheco, quien ha sabido salir adelante mediante el deporte, a pesar de haber perdido la vista a la temprana edad de 19 años, siendo Campeón del Campeonato Nacional de Atletismo y Débiles Visuales, además de medallas en competiciones internacionales.

Sin embargo, es bien sabido que el joven de 27 años canta en los vagones de las 12 líneas del metro, por lo menos dos veces a la semana, para poder costear sus entrenamientos. Con lo anterior, la tarde del pasado viernes, Pacheco Castillo fue agredido verbalmente y golpeado por un grupo de personas dentro de las instalaciones de la estación Nezahualcóyotl, esto tras relatar lo sucedido en entrevista para La Afición.

“Al terminar mi entrenamiento, el viernes, en el Bosque de Aragón, me dispuse a ir al metro para seguir con mi recaudación de fondos; iba acompañado de Víctor, alguien que me apoya y de repente escucho a unos sujetos decirme que ‘me fuera’, ‘que esta no era mi zona’, me empezaron a agredir verbalmente, luego a forcejear contra mí y después me empezaron a golpear”, relata el atleta.

Pacheco, argumenta que recibió varios golpes en la espalda, en las piernas y fue lastimado de una mano por los individuos que lo atacaron; acto seguido, tras recuperarse de esto, el atleta y su compañero, Víctor, recurrieron al jefe de estación para reportar lo ocurrido, no obstante fueron enviados de instancia en instancia sin obtener ningún resultado, por lo que no pudieron levantar la denuncia ante las autoridades correspondientes.

“Luego de que me golpearon a mí y a mi compañeros, fuimos con el jefe de estación, pero sólo nos mandaron con la policía e igualmente no obtuvimos respuesta de ellos. Todo el día tratamos de levantar la denuncia pero pues no pudimos hacerlo”, declara Pacheco Castillo.

Asimismo, el atleta invidente de 27 años, argumenta que esta es la primera vez que es golpeado, sin embargo –anteriormente- han ocurrido varios incidentes en su contra, en diferentes líneas del Transporte Colectivo de la Ciudad de México, en donde es agredido verbalmente por ‘vagoneros’ o, incluso, por algunos usuarios.

Ante este escenario, Alejandro Pacheco sólo pide que se revisen las cámaras de seguridad de la estación, para dar con los responsables y que, además, se garantice su seguridad dentro del metro, dado que cantar dentro de los vagones, es una de las formas que tiene para subsistir y para poder pagar su entrenamiento.

“Lo único que pido es que se analicen los videos de las cámaras de seguridad, ya sea del metro o de la estación, para que se dé con los responsables y se tomen las consecuencias pertinentes contra las personas que lo hayan hecho; igualmente, pido que se garantice mi seguridad dentro de las instalaciones, porque cantar y pedir apoyo ahí es una de las formas en las que puedo subsistir y pagar mis entrenamientos para seguir en el deporte”, concluyó.