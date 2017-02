Alejandra Zavala pide apoyo seguro a los top ten

Ciudad de México

Después de su gira por Europa, donde obtuvo tres medallas: una de oro, una de plata y una de bronce, Alejandra Zavala siente que estos resultados son un buen argumento para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) la continúe apoyando con su fogueo internacional. Ello se debe a que la Conade, por el tema del recorte presupuestal al deporte mexicano, está en un proceso de compactar todas las peticiones de las federaciones nacionales en cuanto a los campamentos y competencias.

"A mí hasta el momento me han cumplido y el año pasado tuve una conversación con Alfredo Castillo (director de la Conade) en noviembre, donde le mostramos mi plan competitivo y nos dijo que todo sería aceptado, entonces espero que así siga. Creo que la Conade tiene que asegurarles ese apoyo a aquellos atletas que estamos dentro de los 10 del ranking mundial y donde el país tiene pocos", declaró Zavala.

La jalisciense ocupa actualmente el sitio tres del ranking mundial en la prueba de pistola de aire a 10 metros, y su plan presentado a Conade es para continuar dentro de esas posiciones de honor. "Si no competimos, por más que entrene un atleta todo el día nunca será nadie. Para ser un buen atleta se necesita competir, entonces es necesario realizar un trabajo fuerte para tener a atletas de buen nivel participando en eventos por el mundo, así que la Conade debe cuidar el dinero y saber dónde lo invierte. También se le debe apoyar a los juveniles, que también viajan para tener una buena preparación rumbo a los Olímpicos de la Juventud del 2018 en Argentina", agregó.

Alejandra tiene como objetivo competir este año en tres Copas del Mundo, y en el evento clasificatorio rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Todo esto le servirá de fogueo rumbo al Campeonato Mundial del siguiente año en Corea, justa que dará las primeras cuotas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por lo tanto, todos los eventos que planeo este año son para la atleta muy importantes ya que desea conseguir en el 2018 el pase para la siguiente cita olímpica.

"La verdad es que sí estamos trabajando para eso, y obvia mente es lo que tenemos a largo plazo, cumplir con conseguir la cuota olímpica en el Mundial. Eso sería lo mejor, porque esto hablaría bien de mi rendimiento deportivo. La primera vez obtuve el pase olímpico en una Copa de las Américas y la segunda ocasión fue en una Copa del Mundo y que ahora sea en un campeonato del mundo hablaría mejor de mi nivel", indicó la tiradora, quien obtuvo el cuarto sitio en Río 2016.

Así, Zavala confía en que se le siga apoyando en sus campamentos y competencias, ya que sus puntuaciones van en mejoría. "En las tres competencias que tuve en Europa alcancé puntuaciones muy buenas, y cada año hago esta gira, donde en promedio ha subido mi marca general, así que ahora tengo 384 y ya uno de 380 es bueno. Por lo tanto, tuve una gira bastante fructífera, con muy buenos resultados. En el último día terminé con la plata, pero con una puntuación muy buena donde mejoré el récord nacional con 390 puntos, la cual es una muy buena marca, de alto nivel y me dio muchísimo gusto ello. Además, me muestra que he iniciado el año de una muy buena manera, con una buena preparación física y mental, y así quiero seguir", concluyó.