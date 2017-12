Debut de Lara en Bellator, “una nueva etapa”

CIUDAD DE MÉXICO

Colombia estará representada en la jaula de Bellator la noche del sábado, cuando Alejandra Lara haga su debut en la cartelera estelar ante Lena Ovchynnikova en Florencia, Italia.

“Para mí, esta oportunidad de pelear representa una nueva etapa, el inicio de una carrera más profesional. Es un reto para demostrar que en Colombia tenemos el talento para estar en las grandes ligas, y de llevar mi bandera”, comentó vía telefónica.

Ovchynnikova, la rival de la colombiana, pelea desde el 2006 y actualmente cuenta con 12 triunfos y cuatro derrotas, y la mayoría de sus victorias han sido por sumisión: “Es una chica con experiencia, tiene muchas más peleas que yo y un estilo que hemos estado trabajando. Creo que es perfecta para mí en este momento y pienso que será una muy buena pelea”.

Lara estuvo entrenando en Lobo Gym en Guadalajara, Jalisco, pero por problemas con su visa no pudo quedarse en México y se trasladó a Milwaukee, Wisconsin para cerrar su campamento en el gimnasio Roufusport, ya que “es uno de los campamentos con los mejores peleadores de UFC y los mejores strikers del mundo”, explicó la peleadora de 23 años.

‘Azul’ se considera una “ground and pounder”, pues explica que le gusta golpear a ras de lona y espera una victoria por esta vía la noche del sábado, ya que está “casi segura de que la pelea se va a dar en el piso”.

A su compromiso dentro de la jaula la acompaña Luis Grasso, quien es su entrenador en Lobo Gym. Lara dice que su corte de peso ha sido excelente, y que ya casi logra llegar a las 125 libras.

“Estoy preparada al cien por ciento, me siento muy bien física y mentalmente, se han presentado muchas oportunidades que yo no esperaba, pero que han aportado mucho a mi desempeño como atleta. Espero demostrar todo lo que he estado trabajando y que se note esta preparación, dar un buen espectáculo y que este sea el inicio de una buena carrera”, finalizó.





Bellator 190

9 de diciembre

Nelson Mandela Forum

CARTELERA COMPLETA:

Estelares:

Rafael Carvalho vs. Alessio Sakara (por el título medio).

Brandon Girtz vs. Luka Jelcic.

Lena Ovchynnikova vs. Alejandra Lara.

Mihail Nica vs. Carlos Miranda.

Preliminares: