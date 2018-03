Alejandra Zavala, con doble objetivo en Centroamericanos

Ciudad de México

Alejandra Zavala quiere ponerle un plus a su carrera deportiva en este ciclo olímpico y es que ahora la tiradora deportiva disparará en dos pruebas olímpicas dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquill pistola de aire 10 metros y pistola deportiva a 25 metros.

Zavala intentó tirar en ambas pruebas desde ya años atrás pero la Federación Mexicana de la especialidad le decía que debía enfocarse en una sola prueba, sin embargo, ahora con resultados ya demostró que puede enfocarse en ambas.

"Ellos tenían la idea de que debía dar el 100 por ciento en una sola modalidad pero ahora han visto que esa categoría me sirvió para mejorar en la de rifle y he dado la credibilidad con mis resultados. En Guatemala iguale el récord nacional y después en el El Salvador obtuve las cuotas centroamericanas. Esa prueba es olímpica y tuve la oportunidad de competir en esa prueba dentro de los Olímpicos que he estado, porque ganando una cuota tienes el derecho a las dos pruebas, sin embargo, no se me permitió participar", declaró Zavala

La jalisciense en la justa centroamericana llegará como campeona defensora en pistola de aire 10 metros y ahora no solo buscará refrendar el título en esa modalidad sino también convertirse en campeona en la prueba de pistola deportiva 25 metros.

"La meta es ser medallista en esa prueba por equipo e individual, y siento que es posible si trabajamos juntos. El sábado en la Copa del Mundo participaré en esta modalidad la cual ya tengo tiempo tirándola y que la mayoría de las grandes atletas tiran ambas pruebas", mencionó la tiradora.

El pasado domingo, Alejandra obtuvo la medalla de plata en la Copa del Mundo en Guadalajara, y se quedó a solo cuatro décimas de la ganadora. Además, en este año en todos los eventos donde se ha presentado ha logrado subir al podio.

"Siempre te queda espinita y es encontrar la medida de lo que queremos y la medalla que gano es muy buena para mi y me siento satisfecha, ya que el nivel que tengo es muy alto y esto me ayuda al ranking mundial. Contenta con el resultado y de poder ganar una medalla en casa, y me quité ese estigma de los Juegos Panamericanos del 2011 ya que siempre me preguntaban por la medalla que no pude ganar en el 2011 por estar en casa, pero ya la gané", señaló la deportista.

Festeja igualdad

En el día internacional de la mujer, Alejandra Zavala festeja el hecho de que a partir de este año se haya igualado en el número de disparos a los que tenían los tiradores varoniles, lo cual provoca que su nivel competitivo crezca más.

"Como mujer me siento muy orgullosa de ser exitosa y siempre he dicho que somos iguales tanto hombres y mujeres, y la igualdad comienza desde el respeto entre ambos. Ahora las mujeres tenemos más derechos y es algo que me encanta, por ejemplo, en lo deportivo el hecho de tener la misma cantidad de disparos que los hombres es un algo para celebrar", dijo Zavala.

Anteriormente la rama femenil solamente realizaba 40 disparos, por 60 de la varonil, pero ahora ambas realizan la misma cantidad de disparos.