Alegna González, a mantener el camino

Ciudad de México

En el Campeonato Mundial de Marcha que se realizó en Taicang, China, la marchista juvenil Alegna González consiguió hasta ahora el mejor resultado de su carrera deportiva luego de convertirse en campeona en la categoría juvenil de los 10 kilómetros.

El año pasado, la chihuahuense obtuvo el oro en la Copa Panamericana en Perú, y ese mismo metal en el Panamericano Sub-20, realizado en ese mismo país, resultados que ya comenzaron a poner a la mexicana en el plano internacional, y ahora con lo realizado en el circuito chino se convierte en una figura mundial a seguir para este ciclo olímpico ya que en el 2019 tendrá que dar el paso a los 20 kilómetros.

González, quien tiene 19 años de edad, confía en el trabajo hecho con su entrenador, Ignacio Zamudio, para tener un buen cierre en la etapa juvenil dentro del Mundial de Atletismo Sub-20, a realizarse del 10 al 15 de julio en Finlandia. La mexicana competirá en los 10 kilómetros a pesar de que en este año consiguió la marca para caminar en los 20, que consiguió en un evento celebrado en abril en República Checa.

Cabe recordar que en Taicang, la mexicana tuvo un cierre espectacular para quedarse con el oro. Alegna se mantuvo durante toda la competencia en el sitio puntero y fue en la última vuelta cuando la japonesa Nanako Fujii y la ecuatoriana Glenda Morejón dieron el jalón para conseguir el sitio de honor, sin embargo, la andarina azteca no se quedó atrás y también apretó el paso para alcanzarlas y rebasarlas. En la última curva del circuito pasó a Nanako y después le dio alcance a Glenda, para así quedarse con la victoria.

¿Ya asimilaste la obtención del oro en el Mundial de Marcha?

"Si, y hasta ahorita es el mejor resultado, a pesar de que ya he tenido otras medallas de oro en competencias internacionales, mas no en un Mundial. Estoy muy contenta con este triunfo obtenido, en una competencia donde dieron mucha pelea pero al final me colgué el oro".

¿Cuál fue tu estrategia para ganar?

"Ir en el grupo con las punteras mientras fuera un ritmo cómodo para mí. De repente empezaron a jalar y se me complicó pero pude lograr el primer lugar. En la última vuelta pensé que sí podía dar otro jalón para alcanzarlas y rebasarlas, pero también hubo un momento que dije ya no puedo, por lo tanto, fue más de mente y corazón llegar a la meta".

¿Qué competencias te quedan como juvenil?

"Es mi último año como juvenil, y quiero terminar esta etapa de la mejor manera en el Mundial de Atletismo en Finlandia con el primer lugar, y así cerrar esta etapa con broche de oro. En ese Mundial Sub-20 encontraré prácticamente a las mismas competidoras, por lo tanto, hay muchas posibilidades de conseguir ese objetivo".

¿Ya has probado la distancia de los 20 km?

"Ya hice una competencia de 20 kilómetros para ir fogueándome y logré un buen resultado con 1:33:43 horas, y con esa marca me clasifiqué para el Mundial de Finlandia en esa distancia, pero mi fuerte es el 10. Sé que es difícil dar el salto a la mayor y tener un buen ritmo competitivo, soy consciente de que eso tardará algunos años, ya que debo madurar físicamente, entonces más que nada es perseverar para saber que pronto llegarán los resultados".

¿Crees que este ciclo sea el indicado para ir a Tokio 2020?

"No descartó la posibilidad, puedo lograr llegar a los Olímpicos de Tokio 2020, pero hay que trabajar para cumplir con ese sueño. Sé que no es nada fácil y quiero también lograr cosas muy buenas en los 20 kilómetros".

¿Tu opinión que ahora las mujeres dan la cara por la marcha mexicana?

"Las mujeres estamos demostrando que también podemos y ver los resultados que antes tenían de los hombres fue muy satisfactorio. Ahora nosotras queremos ser buenas competidoras y sé está demostrando en estos últimos años".