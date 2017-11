Alberto el Patrón dará función en pro de víctimas por sismo

Ciudad de México

Los sismos del pasado mes de septiembre dejaron una dura marca para la población mexicana y los afectados aún no se han recuperado de los daños de estos desastres naturales.

Es por ello que el luchador mexicano Alberto el Patrón lanzó una función especial para apoyar a los damnificados del terremoto que causó estragos severamente en el centro y sur del país, pues señaló que muchos afectados, sobre todo niños lo necesitan.

“Yo viví ese terror, esa incertidumbre de si mis hijos estaban bien. Mis hijos estaban con mis papás en la Colonia Del Valle y no me podía comunicar con ellos”, comentó para La Afición el luchador, que aunque aseguró que su círculo familiar se encontró a salvo, supo que muchas personas no estuvieron en la misma situación y fue la razón por la cual se dio a la tarea de realiza el evento.

La realización de esta función no fue sencilla. El Patrón aseguró que encontrar personas que pudieran ayudar sin esperar recibir nada a cambio. “No tienes idea de qué difícil es encontrar gente que ayude sin dinero de por medio. (Las dueñas del teatro Moliere) me prestaron este recinto para poder realizar esta función cuando muchos otros lugares no querían aportarlo si no había una remuneración económica”.

Alberto estará acompañado de figuras de los encordados como Octagón, Fuerza Guerrera y Tinieblas, entre otros gladiadores que no cobrarán nada por su participación. El dinero recaudado será manejado por la asociación civil Lucha por ellos, la cual fue creada para garantizar que todo será donado.

La función se llevará a cabo este martes 21 de noviembre a las 20:00 horas en el Teatro Moliere.