Alberto ‘El Patrón’ regresa a México con FULL

Ciudad de México

¿Qué se le puede ofrecer a un atleta que ha ganado lo que ha querido, tanto económica como deportivamente? Únicamente un proyecto serio que le invite a conquistar nuevas metas.

Fue así como la Federación Universal de Lucha Libre (FULL), convenció a Alberto 'El Patrón' de dejar la WWE, para volver a México, un retorno que el propio luchador, confiesa, no estaba entre sus planes.

"Hicieron posible que yo regresara a México. Te soy sincero, yo no tenía pensado hacer presentaciones acá en México, porque en realidad no había un proyecto que me interesara, una empresa que realmente me interesara", dijo Alberto a La Afición.

¿Qué tiene entonces la empresa FULL, del luchador Tinieblas Jr, para haber convencido al 'Patrón'?

"Sabemos que va a ser un producto que va a llegar a toda la afición mexicana y sobre todo porque queremos rescatar la pureza de la lucha libre, que sabemos que se ha perdido con tanta porquería que hacen allá afuera", respondió el otrora 'Dos Caras Jr'.

"Tuve muchos acercamientos con una empresa en particular, pero en realidad no era un lugar que me hiciera feliz; dejé la empresa más grande del mundo (WWE) porque simplemente no estaba contento y quería hacer otros proyectos que me hicieran feliz, entonces dije 'voy a ir a México porque es mi país y es donde más me gusta trabajar', pero sobre todo con un proyecto positivo y trabajando alrededor de amigos, inmediatamente les dije que sí", compartió.

En FULL, Alberto 'El Patrón' se encontrará con grandes leyendas del pancracio, como el propio Tinieblas Jr, Octagón o el Pirata Morgan, un aliciente que lo acercó más a una empresa que próximamente anunciará al socio que se encargará de transmitir sus peleas, en fin, un proyecto en franco ascenso.

"Es una empresa que ya tiene tiempo haciendo bien las cosas, y ahorita viene un empuje durísimo, tanto en publicidad como en talento", dijo al respecto Alberto.

"Se trata de que se pueda rescatar lo que la lucha libre siempre ha tenido y que desgraciadamente se ha estado perdiendo en los últimos años, y quién más que la gente que hizo grande este deporte, esas leyendas y ese talento que viene empujando detrás y que es nuestra responsabilidad darles la batuta", agregó sobre la leyendas y jóvenes talentos en FULL.

CALIDAD Y NO CANTIDAD

Drew McIntyre es otro talento con experiencia en WWE que engalanará el inicio de la temporada a partir del 21 de mayo, en la Carpa Astros.

El hijo de la leyenda 'Dos Caras' aprueba que gente con la calidad de McIntyre llegue a FULL, pues no se trata solo de contratar "un nombre que venda".

"Drew llegó a ser campeón intercontinental, fue campeón de la empresa TNA y es la persona que está dominando el circuito independiente, es uno de los mejores luchadores que existen en la actualidad. No solo porque eres o fuiste un luchador WWE quiere decir que te vamos a traer como una atracción, claro que nos interesa el nombre, pero sobre todo queremos calidad sobre el cuadrilátero", sentenció Alberto 'El Patrón'.