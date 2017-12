Alacranes va con fuerza a la Segunda División Premier

Durango

Con la mira puesta en mejorar y hacer que el equipo de Alacranes de Durango sea protagonista en la siguiente temporada, el presidente Ciro Castillo, busca con la nueva dirección técnica lograr su objetivo.

"Este equipo tiene el objetivo esta nueva temporada de salir del hoyo en el que quedó en el pasado torneo, ya estamos realizando movimientos con los cuales buscamos esto se logre poco a poco".

“No nos importa si se juega bonito, si no se respeta un esquema, se espera, al menos, que nuestros jugadores sean aguerridos, inteligentes y ofensivos, y sobre todo no dejar escapar ningún punto en casa”.





El equipo ya está realizando trabajos de pretemporada bajo el mando de su nuevo director técnico Julio "Jerry" Estrada y estará viajando en estos días a tierras tapatías en busca de encuentros amistosos.

Así, en los próximos días el club dará a conocer la lista definitiva del plantel que encarará el Torneo Clausura 2018 que arranca el 5 de enero de 2018.

"Ahora con esta nueva responsabilidad que traemos con la presidencia de Alacranes de Durango, ahorita la idea es conformar un buen equipo de trabajo, un plantel de jugadores que se comprometan y regresen al equipo a donde debe estar siempre peleando los primeros sitios de la tabla”.

Uno de los objetivos de Alacranes es poder reforzarse, por eso ahora con la presencia en la zaga central de Aarón Sandoval, se ha comenzado a buscar consolidar esas posiciones vitales para cualquier equipo.

“Para nadie es un secreto que esta Segunda División Premier es muy fuerte, ya que hay equipos que manejan sus filiales y suelen bajar jugadores de Primera División a reforzarse.

Lo cual nos ha puesto a trabajar en busca de más refuerzos, ya hicimos visorías en Torreón, México y Guadalajara, hay jugadores interesantes pero hay quienes por la edad, por requerimientos de otros equipos no se han podido acomodar, no teníamos Fuerzas Básicas por lo mismo no había un procesos que se le pudiera dar seguimiento a nuestros talentos, ahora ya tenemos tres jugadores de calidad que se les dará la oportunidad”.

“Creo que el futbol es una gran pasión para mí, tengo un recorrido en el futbol amateur, desde hace algunos años contamos con canchas en donde vemos muchos jóvenes con talento que se pierden, que no hay quienes los lleven o les indique qué hacer ya sea con visorias, ahora con el apoyo del Gobierno de Durango vamos a poder llevar más gente con talento al futbol profesional”.

