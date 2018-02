Aída Román apunta a grandes éxitos en el 2018

Ciudad de México

Aída Román obtuvo el pasado fin de semana la medalla de plata en el Campeonato Mundial Bajo Techo que se celebró en Yankton, Estados Unidos, y lo cual significó la segunda presea que consigue la arquera en este tipo de justa y de manera individual, lo cual no ha logrado hacer en los mundiales al aire libre.

Después de ganar el oro en la edición mundialista de Nimes, Francia, en el 2014, a la capitalina le sirvió ese triunfo para inspirarse en el año donde consiguió seis preseas en Copas del Mundo, dos de ellas de manera individual y con un oro en la final de la Copa del Mundo que se realizó en Suiza, por lo tanto, ahora la deportista espera que esa plata en Yankton sea el inicio de otra temporada exitosa.

No hay mucho tiempo para celebrar ese subcampeonato mundial ya que Aída deberá este fin de semana competir en el segundo control nacional rumbo a los Juegos Centroamericanos y las Copas del Mundo, y el Campeonato Panamericano donde se repartirán plazas para los Panamericanos, además tiene en mente participar en otro evento Campeonato Mundial que se realizará en septiembre Italia, el cual es de la modalidad de campo.

Román en mundiales al aire libre cuenta con dos medallas, plata en Turín 2011 (equipo mixto) y plata en CDMX 2017 (equipo femenil).

¿Cuál es tu sentir de haber logrado otra medalla mundial?

"Estoy contenta y satisfecha con el trabajo que se hizo, sin embargo, todo mundo desearía traerse todos los oros posibles, pero la verdad que aún me falta como afinar algunos detalles. Me hace falta en mi carrera la del aire libre y la verdad me encantaría traerla, sin embargo, en ese tipo de Mundial es un nivel más fuerte, pero espero que en alguna ocasión lo pueda lograr".

¿Crees que sea el inicio de un buen año como lo fue en el 2014?

"Ojala, me encantaría predecir el futuro y decir que así será, pero esperemos que todo siga muy bien. El viernes nos vamos al segundo selectivo que será en Monterrey rumbo a los Centroamericanos y ahorita me estoy enfocando en este control para ser parte de esta selección nacional, ya que las generaciones están cada vez más fuertes".

¿Qué diferencia hay entre un Mundial Bajo Techo a uno al Aire libre?

"En el Indoor es como mucha exigencia en cuanto a la perfección del disparo, es decir, si tiras un nueve hay mucha posibilidad de que pierdas, y lo que tiene el outdoor es que dependes de la cuestión del viento y de la luz. En el Indoor el corte es a 32 de 70 que participan en la clasificación y en el aire libre es a 104 de 150. Por lo tanto bajo techo hay mucha exigencia en la presión por lograr buenos puntos, al final 100 por ciento puede ser tu culpa. Al aire libre si se necesita mucho tiempo de práctica para tirar un 30, mientras que en indoor hay arqueras que con dos años de estar tirando ya tiran tres dieces en una serie".

¿Hay mucha rival de Europa en el indoor?

"Las coreanas normalmente van a las Copas del Mundo Indoor, pero no sé porqué no van al Mundial, y las europeas si asisten para no perder el nivel competitivo porque son varios meses sin competencia al aire libre"

¿Qué sigue para ti?

"Mi primer objetivo es poder estar en selección nacional y después competir en todas las copas del Mundo, bueno las que nos quieran pagar las autoridades deportivas porque no sabemos cuáles serán. Después serán los Centroamericanos y de ahí nos movemos al Campeonato Panamericano que da plazas para los Juegos Panamericanos de Lima. Finalmente intentaré hacer fildoor que es como otra modalidad de arco donde son distancias desconocidas y es otro tipo de competencia".

Explícanos un poco de esta modalidad de tiro con arco de campo

"La distancia más larga son 70 metros y la más corta es 10 metros y cambian las caratulas, un día es de distancias desconocidas y otra de conocidas, sin embargo, cambia el ángulo, puede ser como que tirando de la montañita y tienes que apuntar a la diana arriba o abajo como en una barranca. Es otro tipo de evento el cual está muy atractivo y le da otra visión al arco y que no estemos siempre estresados por la competencia que exigen muchos nervios, como los Juegos Olímpicos. Primero tengo que clasificar en México en el nacional de Los Cabos y el Campeonato Mundial será en Italia.