Aída Román quiere hacer más historia

Ciudad de México

Aída Román ya cuenta con todas las medallas que se pueden lograr en cada una de las competencias internacionales, como la plata en Londres 2012, el oro en el Mundial bajo techo en Nimes 2014 y la plata en el Mundial CDMX 2017, por mencionar algunos, aún así la arquera quiere continuar haciendo más historia en este deporte de sus amores.

“Hay momentos que se deben tomar descansos por algunas razones, pero cuando vuelvo a entrenar me da mucha alegría y lo disfruto mucho, así que procuro plantearme retos personales, es decir, si no pude cumplir en una competencia tengo que lograrlo en la siguiente y aprender de mis errores. Mi reto es tratar de mejorar mis marcas, continuar haciendo historia para mi país, para mi es algo que me puede motivar”, declaró Román.

En este año hizo historia para el país luego de lograr la medalla de plata en la modalidad por equipos junto con Mariana Avitia y Alejandra Valencia.

“Me quedó en este año con el resultado de la medalla mundial, pero también una de mis etapas favoritas es la temporada indoor. Me quedé muy contenta, fue un año muy bueno, fructífero e importante para mí, un 2017 que me brindó mucha lecciones tanto positivas como negativas y con un gusto de haberlas vivido”, indicó.

Sin embargo, también en este año tuvo un mal momento y fue el temblor que sacudió a la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre.

“Son temporadas donde uno tiene que aprender, salir de ello, quitarse los miedos porque uno cree que ya temblará al día siguiente, así que trato de llevarla con calma porque soy consciente de que estamos en una zona de muchos sismos. Para mí fue verlo cómo es, ni más ni menos, sé que mucha gente perdió sus hogares y es una pena. La naturaleza no te da advertencias y debes adaptarte”, dijo.

Ahora el reto inmediato de Román es continuar como parte del equipo de la selección nacional que estará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018.

“Para el 2018 quiero pertenecer con la selección nacional y poder seguir haciendo historia para el país, serían mis terceros Juegos Centroamericanos donde el objetivo es que México tenga la mejor actuación”, señaló.