Agenda del primer día del 4to. Congreso Running en la CdMx

Ciudad de México

Este lunes comienza el cuarto Congreso de la Industria del Running en México, el cual se estará llevando a cabo este 30 y 31 de enero del presente año, en el Hotel Marriott de la avenida Paseo de la Refoma.

Durante este evento se llevarán a cabo diferentes conferencias con contenidos de análisis, conocimiento, debate, networking y oportunidades para llevar a cabo tu propio negocio.

Aquí te dejamos la agenda del primer día del 4to. Congreso del Running:

Lunes 30 de enero de 2017

Piso M1: Salón Pedro Infante

08:00 horas – Registro, entrega de gafetes y kits de participante

Piso M1: Salón Diego Rivera

09:00 horas – Bienvenida

09:05 horas – Introducción: El crecimiento del Running en México

09:25 horas – Inauguración del 4to. Congreso de la Industria del Running

09:30 horas – Conferencia Plenaria 1*

"How to deal with the actual situation in the Latinamerican Running Industry", con Beth Salinger; presidente del Running USA

10:30 horas – Conferencia Plenaria 2*

"How to build and lead a world-class event, from local to global", con Brant Kotch; president and director de la carrera, Maratón de Chevron Houston

11:30 horas – Coffee Break

12:00 horas – Conferencia Plenaria 3*

"Medical Plans for Obstacle and Road Races (5, 10, Half Marathon and Marathon)", Stuart Weiss; director médico del Maratón de NYRR y TCS New York City.

13:00 horas – Conferencia Plenaria 4*

"Key issues in Safety and Operations Management for the Boston Marathon", Douglas Flannery; director de operaciones del Maratón de Boston.

Piso M2: Salón Rufino Tamayo

14:00 horas – Business Lunch & Networking

Piso M1: Salón Diego Rivera

16:00 horas – Conferencia Plenaria 5

"El potencial del Running para impulsar la venta y el reconocimiento de marca en la era millennial", Alejandro Hütt, director general de Alazraki Sports.

​17:00 horas – "Race Innovation Summit, fueled by G Series"

Ponencias de 20 minutos:

1. Maratón CDMX, "Road Map" hacia la etiqueta ORO de la IAAF, con Diego Escudero, coordinador técnico del Maratón de la Ciudad de México.

2. Plataforma de Business Intelligence para la Industria del Running, con Ángel Ramón Monjarás, especialista en plataforma Qlik.

3. El Marketing Móvil y su impacto en eventos deportivos masivos, con Miguel Ángel Arteaga, director creativo y de proyectos digitales de DSMKT

4. Race Director's Guide to Marketing and Public Relations, con Álvaro Ithurralde, consultor especialista en marketing.

5. The MYLAPS Race Director's Toolkit, con Reinier Van der Steege, especialista en tecnología en MYLAPS Sports Timing

19:00 horas – Brindis y canapés

​20:00 horas – Cierre de actividades del primer día





*Conferencias con contenidos en idioma Inglés. Habrá traducción simultánea.