“Nunca pensé que llegaría tan lejos”: Adriana Jiménez

Ciudad de México

Adriana Jiménez, clavadista de altura, puede presumir de un nuevo galardón más en su vitrina, el cual recibirá próximamente tras ganar el Premio Nacional de Deportes 2017 en la categoría no profesional.

Lo que soñaba o se preguntaba durante mucho tiempo, sobre cómo se sentiría recibir un premio tan importante de las manos del Presidente, hoy es una realidad y Adriana podrá vivir esa experiencia en carne propia.

“Estoy súper agradecida porque pusieron los ojos en mí, agradecida por este gran premio que significa muchísimo para mí y muy honrada porque nunca pensé que llegaría tan lejos”, expresó con efusividad.

La clavadista mexicana siempre estuvo consciente de que siempre habrá altibajos en el día a día, pero hay que saberlos superar para poder llegar lejos.

“Todas las cuestiones tienen sus altas y bajas, pero yo creo que fueron más altas, fueron más cosas positivas y esas hay que tomarlas en cuenta, porque han sido maravillosas”, comentó para La Afición.

Adriana agregó que esta nueva faceta la “voy a vivir al máximo, lo voy a disfrutar, porque no todos los días pasa esto. A partir de hoy abriré más los ojos y disfrutaré todo más; me gusta mucho esta oportunidad, porque me va a acercar más a la gente de México y poder decirles lo mucho que se tiene que trabajar para alcanzar sus sueños y que al final vale mucho la pena y que sí se puede lograr”.

Por último, aseguró que este premio será un motivo más para poner "el corazón" en esta disciplina que tanto ama.

"Gritar de alegría, de felicidad y con esto me motivo para seguir adelante, para poner el corazón y todo el empeño a esto que hago y al deporte e inspirar a México".