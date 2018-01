Patinador critica designación en delegación olímpica de EU

Ciudad de México

Adam Rippon. el campeón estadunidense de patinaje artístico en 2016 y el primer deportista olímpico de invierno en declararse abiertamente gay, mostró su descontento con el nombramiento de Mike Pence como el dirigente de la delegación olímpica de Estados Unidos para Pyeongchang 2018.

De acuerdo a una entrevista telefónica que dio Rippon a USA TODAY Sports aseguró: "¿Te refieres a Mike Pence, el mismo Mike Pence que financió la terapia de conversión gay? No lo puedo creer".

El patinador de 28 años, fue seleccionado para participar con el primer equipo olímpico a principios de este mes luego de conseguir el cuarto lugar en el campeonato nacional de Estados Unidos.

Asimismo, dijo que no desea conocer a Pence en un tradicional encuentro que se da entre los atletas y directivos: “Esto no me distraerá, continuaré con mi camino y no conviviré con una persona que cree que estoy enfermo por ser gay”.

Consideró a Pence como “un devoto cristiano contradictorio” luego de que este afirmó en el año 2000: "Los recursos deberían dirigirse a aquellas instituciones que brindan asistencia a quienes buscan cambiar su comportamiento sexual" aunque Marc Lotter su portavoz, negó que su cliente apoye estas prácticas.

Por su parte, la secretaria de prensa del Vicepresidente de Estados Unidos, Alyssa Farah envió un escrito: “El Vicepresidente se enorgullece de encabezar la delegación estadounidense a los Juegos Olímpicos y apoyar a los increíbles atletas de Estados Unidos. Esta acusación es totalmente falsa y no tiene ninguna base de hecho. A pesar de estas afirmaciones mal informadas, él apoyará con entusiasmo a todos los atletas estadounidenses que compitan el próximo mes en Pyeongchang “.

Por último, Rippon afirmó que no asistirá a la casa Blanca para la celebración post-Juegos Olímpicos organizada por el Presidente Donald Trump y aclaró que no protestará por los derechos de los homosexuales ni en contra del la administración de Trump en los Juegos Olímpicos:"Soy un atleta que representa a mi país, continuaré compartiendo mi historia, pero no participaré en ninguna forma de protesta”.