Conade lanza academias para buscar talento deportivo

Ciudad de México

Con el propósito de detectar talento deportivo entre jóvenes de 11 y 16 años de edad, este martes se presentaron seis Academias Conade en las instalaciones del CNAR.

Luego de varios intentos, se espera que este proyecto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) se establezca de manera definitiva por el bien del deporte en México y el primer paso está enfocado en las disciplinas del beisbol, artes marciales mixtas, voleibol, tenis, boxeo y basquetbol.

Eruviel Durazo, Teodoro Higuera, Rodrigo López, Armando Reynoso y Esteban Loaiza embajadores de Academia @CONADE de Béisbol pic.twitter.com/WPrvbCtjMl — C. Contreras Legaspi (@CCLegaspi) 7 de marzo de 2017

Los objetivos principales es detectar talentos deportivos a través de los denominados Tryouts y una selección de los participantes de manera transparente, siempre con la idea de generar alta competencia y un futuro académico.

Otra finalidad es que se activen a los participantes al máximo desempeño para que en un futuro puedan conformar las selecciones nacionales de diversas disciplinas tanto en rama femenil como varonil.

José Manuel Martinez, Juan Ramón Virgen y Lombardo Ontiveros representando a la academia @CONADE de voleibol pic.twitter.com/3k8uJtQU6c — C. Contreras Legaspi (@CCLegaspi) 7 de marzo de 2017

Se prevé que el proyecto pueda rendir frutos gracias a una sinergia entre organizaciones estatales y federaciones deportivas, siempre con el respaldo de entrenadores, psicólogos, especialistas en nutrición y la posibilidad de tener hospedaje para cada deportista.

El Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento realizará balgunos cambios para convertirse en el mejor CNAR del orbe.

En el evento estuvo presente Alfredo Castillo, titular de la Conade; José Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), así como representantes o exdeportistas de cada una de las seis primeras disciplinas que entran en este proyecto de Academias Conade.

Travieso Arce, Terrible Morales, Barbie Juárez, Misael Rodríguez, Jackie Nava y Mauricio Sulaiman representan la academia @CONADE de Boxeo pic.twitter.com/bjwWD6lfNK — C. Contreras Legaspi (@CCLegaspi) 7 de marzo de 2017

Entre ellos los ex boxeadores Erick "Terrible" Morales y Jorge "Travieso" Arce, los ex peloteros Esteban Loaiza y Rodrigo López, los ex basquetbolistas Eduardo Nájera y Horacio Llamas, el ex tenista Jorge Lozano, el peleador de artes marciales mixtas Yair "Pantera" Rodríguez, y los voleibolistas Juan Virgen y Lombardo Ontiveros.

Cada uno de los presentes compartió algunas vivencias y resaltaron la importancia de este tipo de proyectos que serán de gran respaldo para los jóvenes deportistas.