Seis medallas para México en el Us Open de taekwondo

Ciudad de México

Un oro, una plata y cuatro bronces, fue la cosecha que obtuvo la selección nacional de taekwondo en el Abierto de Las Vegas, donde César Rodríguez fue quien se colgó la medalla dorada en menos de 54 kilogramos.

La plata la obtuvo Bryan Salazar en menos de 87, mientras que los bronces fueron por conducto de Ashley Arana (-73 kg), Uriel Adriano (-80 kg), Rubén Nava (-68 kg) y Jorge Hernández (-54 kg).

"Me sentía muy bien y seguro de ganar, pero un golpecito que me dieron en el pómulo desde el primer combate provocó que se me inflamara y ya no podía ver bien del lado derecho. Al final era buscar los puntos y me llevó 12 de este evento, y sé que son muy buenos para tener una mejor posición en el ranking olímpico", declaró Bryan Salazar.

El certamen fue el primero del año para la selección nacional y para el entrenador nacional, Alfonso Victoria, fue un buen examen para los taekwondoínes de cara los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018.

"Veo a un equipo fuerte, tácticamente mantuvieron la serenidad, muy ofensivos. Se cumplió el objetivo del primer mesociclo que era remontar marcadores. Ahora es primordial que contemos con los sistemas electrónicos que se usarán en los Centroamericanos ya que debemos afinar el toque al peto y la careta, sobre todo la posición de los brazos y el bloqueo", mencionó Victoria.

En el evento, el cual fue de categoría G-2 (20 puntos) los chinos se presentaron con una delegación conformada de 30 taekwondoínes, lo cual demuestra que toman muy en serio continuar con su crecimiento competitivo en este deporte.

"Las grandes potencias como china están creciendo mucho gracias a la gran inversión q están haciendo en el deporte. Ver un abierto de Estados Unidos con más de 30 chinos en la categoría absoluta es sorprendente", mencionó el entrenador nacional.

El conjunto mexicano regresará a los entrenamientos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, de cara al clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el cual se realizará del 6 al 8 de marzo en Monterrey. Asimismo, en esa misma ciudad competirán en el México Open, el cual es de categoría G-1.