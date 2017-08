Renato Valente se coronó en las 170 de XFL

CIUDAD DE MÉXICO

La edición número 35 de XFL se celebró en la Carpa Astros el día de ayer, y la cartelera contó con la disputa por el título wélter y cuatro peleas eliminatorias, de donde surgieron los contendientes del título gallo varonil y el mosca femenil.

Para el evento estelar, Julio César Cruz enfrentó a Renato Valente por el cinturón de las 170 libras, sin embargo, el alumno de Bonebreakers perdió su oportunidad de coronarse al no dar el peso. Durante el primer round de la pelea, el brasileño sometió a Cruz y se convirtió en el primer campeón internacional de la promotora: “la pelea fue como yo esperaba, me siento muy feliz. Si la organización me lo permite, quiero pelear en noviembre y defender mi título”, comentó Valente.

En la coestelar, Carlos Rivera dominó a Omar Castro durante dos episodios, obteniendo la victoria sobre su oponente cuando lo llevó a la lona, donde lo castigó con los puños hasta que dejó de defenderse y tapeó luego de que el réferi no parara la pelea. ‘Lobo’ pasa a la final, donde enfrentará a Cristian Quiñónez: “sé que es una pelea que todo el mundo quiere ver, ‘Taylon’ es un gran rival, fuerte y completo”.

Quiñónez tuvo que realizar un cambio en su estrategia luego de una lesión de su oponente original, Víctor Madrigal. En su lugar y con corto aviso, entró Diego Illescas, a quien ‘Taylon’ venció en el segundo round con un nocáut técnico. Ahora, el de Tlaltenango peleará con ‘Lobo’ por el cinturón: “va a ser una pelea fuerte, es un rival duro, somos parecidos así que creo que será una pelea muy pareja”, compartió.

Diana Reyes se midió ante Alejandra Orozco en la semifinal de las 125 libras femeniles, y antes del primer minuto del asalto inicial, ‘La Mexicana’ conectó un golpe que mandó a Reyes a la lona, donde buscó finalizar. Sin embargo, ‘Dianita’ se recuperó y logró entrar a la final por el cetro tras vencer a su oponente con ground and pound: “sería muy importante ganar el título, porque llevo siete años entrenando y cuatro peleando, creo que es mi momento”, mencionó Reyes.

La rival de Diana por el título mosca femenil será Paulina Vargas, quien ganó el pase a la final al vencer a Eréndira Ordóñez tras conectar un par de rodillas y seguir con golpes al comienzo del segundo round: “sé que Diana es una contrincante muy dura, voy a entregar todo el corazón. Tener el título sería una oportunidad muy grande para salir adelante en el deporte y que grandes empresas se fijen en una”, expresó tras la finalización del evento.

XFL 35

18 de agosto

Carpa Astros

TODOS LOS RESULTADOS

Renato Valente sometió a Julio César Cruz (Mataleón) (R1, 4:21) y se convirtió en campeón de peso wélter de XFL.

Carlos Rivera venció a Omar Castro por TKO (Golpes) (R2, 4:26).

Cristian Quiñónez venció a Diego Illescas por TKO (Golpes) (R2, 3:05).

Diana Reyes venció a Alejandra Orozco por TKO (Golpes) (R1, 2:49).

Nayib López venció a Heriberto Tovar por decisión mayoritaria (28-28, 26-27, 29-27).

Paulina Vargas venció a Eréndira Ordóñez por TKO (Golpes) (R2, 0:42).

Antonio Arellano venció a César Cruz por TKO (Golpes) (R2, 2:59).

Hugo Flores venció a Jonathan Aguilar por TKO (Detención médica) (R1, 5:00).