Llegó a México exposición artística de skate

CIUDAD DE MÉXICO

La noche del jueves, el Museo Experimental El Eco fue sede de ‘The Showcase’, una exposición grupal de talentos creativos relacionados con la cultura del skate.

‘The Showcase’ busca dar a conocer artistas creativos y emergentes que encuentran su lugar en el mundo de las patinetas. Se exhibieron piezas de Ivonne Alcántara, Omar de la Maza, Blackwytch, Xuar Xuar, Karla Vampira, Emilio Ocampo, Braulio Elizondo, Dark Glove, Octavio Tapia y Zaydamor.

El curador y presentador del evento fue el patinador e ilustrador RADG, quien explicó: “es una exposición que Adidas está haciendo globalmente, buscando cerrar el vínculo que existe desde el día uno entre el la patineta y el arte. Elegí a los 10 artistas y a sus obras con base en cómo yo he vivido el skateboarding. He patinado con todos, o tienen algo qué ver. Gracias a esto he conocido gente, y de entre ellos salieron los expositores”.

El evento contó con la participación de Gran eMe, Hood P y Karim Caleth. Estos artistas del rap y hip-hop amenizaron la exposición con sets de DJ.

La diseñadora Zaydamor, quien presenta la pieza 'Burro Ocho', comentó: “Utilizo cuerpo, imagen y movimiento y mi pieza hace referencia a cuando los patinadores saltan a varias personas. Mi obra es un tanto diferente a las demás, pero en el skate usamos el cuerpo”.

La galería, que exhibe aproximadamente 50 obras en total de artistas ascendentes mexicanos, cuenta con piezas que van desde fotografías hasta tablas intervenidas y anillos, y todas están relacionadas de alguna manera con la esta actividad.

“Quise adaptar la parte que no toman normalmente los medios. Agarré a varios patinadores y tomé parte de su vida diaria e intenté englobar esas dos partes: el skate y su carrera. Esta actividad está mal vista por muchos, piensan que los que patinamos somos vagos y no hacemos nada, y tomé esta oportunidad para mostrar que no podemos encasillar a todos dentro de un mismo grupo”, dijo Omar de la Maza, que participó con una serie de fotografías.

Otro de los expositores es Octavio Tapia, quien hace obras artesanales completamente con materiales de una patineta. Usa la madera de tablas viejas o rotas para dar vida a personajes como Quetzalcóatl, y también para fabricar piezas de joyería únicas. Este concepto surgió luego de que él vivió en Michoacán, donde la gente cuidaba mucho sus skateboards y buscaba darles un segundo uso luego de que dejaran de funcionar.

Los planes a futuro que buscará cumplir ‘The Showcase’ será presentar más artistas de esta corriente en Bogotá, Colombia y Lima, Perú. Previamente llegó a Los Ángeles, Tokio, Nueva York, Chile, Buenos Aires y São Paulo.