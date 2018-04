Poblana se alista para la Universiada y Olimpiada Nacional

Puebla

Tras conquistar el oro en el Campeonato Nacional de Triatlón Súper Sprint en Monterrey, evento selectivo con miras a justas de corte internacional, la triatleta poblana Itzel Arroyo se dijo satisfecha por el resultado obtenido, pues con ello se declara lista para encarar la Universiada y la Olimpiada Nacional.

"Fue un evento bastante demandante, selectivo para muchos triatletas del país para poder representar a México en eventos internacionales, fue una competencia de tres días y que nos puso a prueba a todos, la verdad logré los objetivos que me planteé, regreso muy contenta y preparándome para lo que sigue. En unos días me toca representar a la universidad en la Universiada Nacional, a finales del mes de mayo a mi estado en la Olimpiada Nacional".

Destacó que más allá del esfuerzo físico que la contienda a ella exigió, la experiencia y el roce con la crema y nata de la especialidad es lo que a ella fortalece en su camino con miras a unos Juegos Olímpicos, de ahí que cuenta con la confianza necesaria para rendir buenas cuentas, a largo y corto plazo.

"Siempre he sido de metas y objetivos a largo plazo, pero más que nada a corto, porque me gusta ir uno por uno y paso a paso, no lo veo lejano (Tokio 2020), no lo veo imposible (unos Juegos Olímpicos), pero es algo que voy trabajando en mi día a día", finalizó.









ARP