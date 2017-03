Primero el Diamante Azul y después vamos por Atlantis: Los Ingobernables

Ciudad de México

Al Diamante Azul le espera una golpiza en el Homenaje a Dos Leyendas, así lo asegura no sólo Pierroth, sino todos Los Ingobernables, pero su objetivo no se limita al próximo 17 de marzo, pues también anhelan vengar a La Sombra y dejar sin máscara a Atlantis.

“Él se quiso meter conmigo, quiso un reto y eso es lo que le vamos a dar. Cuando gane esa máscara, se la voy a aventar al público hecha pedacitos”, comenta Pierroth.

“El siguiente es Atlantis, es el único que nos interesa del Consejo Mundial de Lucha Libre. Le lanzamos el reto cuando le ganó la ´tapa’ a La Sombra y dijo que estaba cansado de protagonizar los eventos; dice ser la máscara más valiosa de la empresa y el solito le está quitando su valor”, asevera La Máscara

“Se la pasa diciendo que no le interesa una cabellera, pero la mía es la más cotizada, cuando quiera va a ser al único al que le vamos a aceptar un reto, pero que lo pida él, si no lo hace no pasa nada, lo vamos a humillar cada vez que esté con nosotros en un ring hasta que se retire”, arremete Rush.

La facción no tiene intenciones por el momento de dejar México, a pesar de los constantes rumores de que la empresa norteamericana WWE los quiere en sus filas, además del interés de los luchadores mexicanos de aquella empresa para tenerlos como compañeros.

“Sabemos que somos los fuertes del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero ahorita no nos interesa el extranjero, tenemos nuestras metas en México”, es tajante el ‘Toro Blanco’.

Yo estoy haciendo mi propia historia

Pierroth se ha visto inmiscuido en las críticas de la afición por llevar un personaje hecho en su momento por Norberto Salgado, sin embargo, la ‘Bestia del Ring’, asegura que está escribiendo su historia con este nombre.

“Los que en verdad conocen de lucha libre, saben que Norberto Salgado no fue el primer Pierroth, el era Pierroth Jr. y le dio su propio estilo al personaje”, reflexiona. “Yo estoy haciendo mi propia historia como ‘La Bestia del Ring’, como Ingobernable.

“Por Norberto Salgado tengo mucho respeto, pero yo no soy él”, concluye.

Venimos a hacerles su trabajo a los rudos

Para Los Ingobernables el bando rudo ya no existe, pues hoy en día compiten con los técnicos por los aplausos de la gente, situación que antes no sucedía y que motivó la creación del grupo.

“Dejaron de existir los rudos, debería darles vergüenza que nosotros siendo técnicos en su momento, les hicimos el trabajo”, dice Rush. “Se perdió esa magia de la película donde siempre debe haber un malo, ahora compiten por los aplausos; por eso nació este grupo, para demostrarles que lo único que nos interesa es humillar y marcar la diferencia”.

“Cuando llegué a salir de rudo, hasta me daban ganas de pegarles una patada, los rudos nunca han hecho eso, desde que tengo uso de razón asistía a las luchas y un Satánico o un Pirata Morgan nunca buscaban aplausos, buscaban acabar a su rival y humillarlos”, complementa el ‘Papi de Papis’.

Otro de los motivos que derivó en la creación de Los Ingobernables es que “ya nos cansamos de tenerlo todo”, dice La Máscara.

“Las cabelleras más chingonas las he tenido yo en mi vitrina, hemos sido campeones de tercias, de parejas, todo lo que hizo La Sombra, los campeonatos que ganó La Máscara… Yo tenía el Campeonato Semicompleto y renuncié a él porque me cansé de lo mismo y preferimos hacer algo que se quede marcado”, reflexiona Rush.

“Lo que dicen mis hijos es que no están hechos al vapor, se les ha entrenado duro y con la idea de que no por ser hijos de luchadores van a tener un lugar, ellos solitos se abrieron camino para estar en las estelares, están bien entrenados a diferencia de luchadores que ahorita hacen dos o tres marometas y ya es todo, o como el Robocop (Cibernético), esos sí son al vapor y me atrevo a decirlo”, manifiesta el jefe de la Dinastía Muñoz.

Ingobernables vs. Rebelión, la lucha que la gente pide

Luego de la salida de diversos luchadores de la empresa Triple A, la gente que asiste a las arenas independientes ha comenzado a pedir a gritos un enfrentamiento entre facciones: Los Ingobernables contra La Rebelión, situación que tiene sin cuidado a los primeros.

“Salen de las empresas y lo primero que hacen es buscar a Los Ingobernables, nadie busca a otras tercias del Consejo, sólo a nosotros”, expone La Máscara. “No nos interesa, s i a ellos les interesa que vengan a tocar las puertas de casa porque nosotros siempre salimos de visitantes, ahora les toca venir a nuestra casa”.

“Los únicos que nos interesan son las cabezas grandes, Atlantis en el Consejo Mundial de Lucha Libre y L.A. Park con los independientes”, expresa Rush. “Con L.A. Park es con uno de los luchadores que disfrutamos subirnos al encordado porque el señor sube a partirse la madre, disfrutamos él, yo y el público”.