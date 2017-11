La noche de Levy

CANCÚN, QUINTANA ROO

Nadie podía asegurarle a Levy Marroquín la oportunidad de tener una pelea dentro de la Copa Combate, mucho menos que regresaría a Monterrey con 100 mil dólares y el reconocimiento como mejor peso gallo de la joven promotora.

Las condiciones se dieron y el peleador de Lions Team se coronó en la mejor noche de su carrera.

Marroquín entró ante la falla en la báscula de Ricky ‘El gallero’ Palacios y dejó las peleas de alternantes para convertirse en titular frente a uno de los favoritos, Carlos ‘Lobo’ Rivera de la ciudad de México, a quien derrotó por decisión unánime, controlando la posición durante la mayoría de los cinco minutos que duró el combate.

En la segunda ronda se metió a una guerra con Marcelo ‘Pitbull’ Rojo de Argentina, quien había finalizado a Mickey Erosa de Puerto Rico en los cuartos de final. El Ex The Ultimate Fighter Latinoamérica intercambió arriba y logró escaparse de un intentó de mataleón en el segundo round, pero luego de conseguir un derribo en el cierre del tercero expuso el cuello para la guillotina en la que lo metió Marroquín.

El regiomontano basó su éxito en la intensidad, al terminar los rounds provocaba a sus rivales y los incitaba a seguir el intercambio. Buscó tomar la espalda en más de una ocasión desde posiciones arriesgadas y fue efectivo en su boxeo.

Se encontró en la final con otra cara conocida de Combate América, John ‘Sexy Mexi’ Castañeda, que había dejado en el camino al peruano Kevin Moreira por sumisión y al español Marc Gómez por decisión en un par de actuaciones sólidas.

El estadunidense no pudo con la agresividad de Marroquín, quien no paró de empujar mientras soltaba las manos tratando de hacer daño y a pesar de que por el formato de torneo de una noche, se encontraban en su tercera aparición en la jaula, el factor cardiovascular no marcó diferencia.

El campeón de la primera Copa Combate fue modesto en la victoria aseguró que los 100 mil dólares del premio serán “para ayudar a su familia” y no se sintió menospreciado al no ser considerado dentro de los ocho participantes originales del bracket, “yo ya había peleado en Combate Américas, pero en 145 libras, me sentó bien, pero los rivales eran demasiado grandes, aproveche la oportunidad para bajar a 135 y este es definitivamente mi nueva categoría”.

Ahora tiene la oportunidad de enfrentar a la flamante contratación de Combate Américas, Erik ‘Goyito’ Pérez, quien es muy cercano a él, así que será un duelo ideal para el 2018, cuando la compañía pretende hacer su primer evento en Monterrey.

Las mujeres mexicanas volvieron a lucir en la jaula de Combate, pues Lisbeth Silva del equipo Mexican Pride finalizó a la experimentada Sheila Padilla por nocaut técnico y Meli Martínez, de Bonebreakers en la ciudad de México se llevó otro de los grandes momentos de la noche al conectar una patada a la cabeza de la chilena Gloria Bravo. El réferi intervino instantes después cuando la sudamericana, que contaba con la ex campeona gallo del UFC, Miesha Tate en su esquina, dejó de defenderse ante las combinaciones de puños que conectaba mexicana.

Copa Combate

11 de noviembre

Oasis Arena Cancún

TODOS LOS RESULTADOS

Final

Levy Saúl Marroquín venció a John Castañeda por decisión unánime (30-27, 29-28, 29-28) y se convirtió en el campeón de Copa Combate.

Semifinales

Levy Saúl Marroquín sometió a Marcelo Rojo (Guillotina) (R3, 1:57).

John Castañeda venció a Marc Gómez por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28).

Cuartos de final

Levy Saúl Marroquín venció a Carlos Rivera por decisión unánime (10-9, 10-9, 10-8).

John Castañeda venció a Kevin Moreyra por TKO (Golpes) (R1, 4:55).

Marc Gomez venció a Alejandro Abomohor por decisión unánime (10-9, 10-9, 10-9).

Marcelo Rojo sometió a Mikey Erosa (barra de brazo) (R1, 2:20).

Resto de la cartelera

Melissa Martínez venció a Gloria Bravo por TKO (Golpes) (R1, 4:18).

Lisbeth López venció a Sheila Padilla por TKO (Codos) (R2, 3:24).

Felipe Vargas venció a Víctor Madrigal por decisión dividida (10-9, 10-9, 9-10).