Kevin Peraza demostrará su talento en México

CIUDAD DE MÉXICO

De padres mexicanos pero nacido en Tucson, Arizona, Kevin Peraza es un joven representante del BMX a nivel mundial y formará parte del Vans BMX Pro Cup, un tour internacional con exhibiciones de los mejores ciclistas de acción en el mundo que visitará Guadalajara, Jalisco en el primer fin de semana de junio.

Será la primera parada de la gira con sedes en Australia, España, México y Estados Unidos, donde se llevará a cabo la final. El evento reunirá a los mejores ciclistas de todo el mundo. “Es un evento grande y mucha gente está emocionada de ver la competencia o participar en ella. Será increíble y yo voy a hacer mi parte lo mejor que pueda.” comentó Kevin para La Afición. “Me parece impresionante que una compañía dé su tiempo y esfuerzo para lograr un evento aquí y explorar un poco de todo el talento que hay acá y creo que es una motivación muy grande no sólo para mí ni para los otros deportistas sino para los locales, ya hacía falta algo así en México.”

A un par de semanas del evento, Kevin ya se encuentra en territorio nacional conociendo el parque donde el evento tendrá lugar y preparándose para la competencia. “Es increíble, desde niño soñé con estar en competencias como en las que estoy ahora y ser considerado como uno de los mejores por una empresa tan importante como lo es Vans”, agregó.

Sobre sus planes a futuro, Peraza sólo planea seguir haciendo lo que le gusta y ayudar a la gente: “Yo me veo en bici hasta que se pueda. Tal vez a los 50 ya no estoy compitiendo pero sé que voy a ir por bicicleta disfrutando de la vida. Aunque yo me veo como cualquier otra persona con una bicicleta, trato de hacer mi vida normal pero me gusta ser una imagen para los niños de mi país que quieren empezar o ya están compitiendo.”

Kevin considera que en México hay mucho talento pero hace falta difusión sobre el deporte que practica: “creo que mucha gente no lo toma como una profesión y para que eso cambie en el país, pienso que deberían construir parques adecuados para esto y apoyarlos, darles una motivación" valoró.

"Creo que podemos enseñarles lo que se puede lograr, o hacer demostraciones en escuelas y lugares públicos además de que hace falta que nos apoyemos unos a otros. Si queremos que el deporte crezca, hacen falta más competencias y eventos enfocados a él. No sólo platicarle a la gente qué es el BMX para que lo conozca sino mostrarles cómo es la vida de un deportista, pues todos los deportes son difíciles y requieren muchos sacrificios. Actualmente con las redes sociales creo que los medios pueden hacer llegar a la gente información sobre el deporte, a mi me gusta explicar lo que hago y si de ahí a alguien le nace el interés de conocer más, creo que los medios pueden ayudar a difundir sobre lo que hago. Me parece increíble que haciendo lo que me gusta pueda inspirar a mis hermanos menores y a otros niños a practicar BMX”, compartió el mexico estadunidense.

Peraza es uno de los primeros riders en llegar a la sede del Vans BMX Pro Cup, que será un evento gratuito el próximo 3 y 4 de junio en el parque Montenegro.