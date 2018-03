Xolos, buen parámetro para Lobos, afirma Puente

Puebla

Si bien Tijuana no será un rival sencillo por las condiciones futbolísticas que rodean al cuadro fronterizo, los Lobos de la BUAP apuestan por la primera victoria fuera de casa este fin de semana, razón por la que el conjunto se prepara para una dura batalla, tal como lo apuntó el timonel de los licántropos, Rafael Puente del Río.

"(Xolos) Es un equipo sólido en defensa, que evidentemente se va a ver agobiado por nuestro modelo, iremos a presionarlos, a tratar de ser protagonistas del juego, creo que es un buen parámetro y una buena oportunidad para por fin cosechar algún punto de visitante, ya que desafortunadamente, hasta ahora, nuestro torneo como visitantes ha sido muy malo".

Puente del Río recalcó que esta será la primera ocasión que enfrente un partido en un escenario con campo sintético, lo que sabe será factor por el tema de la adaptación, aunque de ninguna manera puede tomarse como un pretexto, tras destacar que inclusive los fronterizos han tenido problemas en ese mismo sentido.

"Será mi primera experiencia en esas condiciones (en un campo sintético), te podré compartir con base en la experiencia que arroje el partido lo que puedo concluir, es muy difícil aun cuando la semana completa la termines trabajando en estas condiciones, yo creo que la adaptación, bueno ellos mismos que entrenan ahí, cuando juegan de locales, no terminan de adaptarse ellos mismos, hace poco vimos, que no sé si sea exactamente por ese motivo, pero la lesión de (Gustavo) Bou me parece que tiene que ver mucho con la superficie, entonces la adaptación al 100 por ciento es casi imposible que se pueda dar", indicó.