"Me voy con frustración, con dolor": Rafael Puente

Puebla

Tan sólo unas horas después de su cese, el ex técnico de los Lobos BUAP, Rafael Puente del Río, afirmó en entrevista a nivel nacional que si bien su destitución es comprensible por la ausencia de resultados, es algo que no comparte, razón por la que se va frustrado, al afirmar que él confía que el equipo cuenta con los argumentos necesarios para lograr la permanencia.

"Evidentemente con la frustración y la tristeza que genera una decisión como esta, la cual por supuesto que es comprensible y respetable, yo evidentemente no la comparto, pero siempre tendré un profundo respeto para con la directiva, creo que se vuelve fundamental partir del profundo agradecimiento que tengo para con ellos. Me voy con esa frustración, con ese dolor de saber, que a mí entender teníamos todo para conservar la categoría, de hecho sigo pensando que el grupo lo tiene todo".

Puente del Río fue enfático al señalar que si bien no es algo que estuviera en sus planes inmediatos, no puede lamentarse más en lo absoluto, razón por la que es momento de ver hacia delante y pensar que en el futuro inmediato habrá otro proyecto en el cual se podrá seguir desarrollando como entrenador.

"Como siempre me he distinguido en mi vida, a partir de ayer, me sacudí el polvo de la caída, que por supuesto es dolorosa, ya estoy de frente, con la cara en alto y capacitándome para el nuevo proyecto que espero vendrá, estoy convencido de que recibiré en algún momento una nueva oportunidad y me ocupo desde hoy, de que ese día que llegue esa oportunidad, sea yo un mejor entrenador, una mejor persona, esté capacitado para afrontar el reto que Dios me mande".

Con relación a la designación de su auxiliar técnico, Daniel "Borita" Alcántar, como técnico interino del club, Rafael Puente se mostró un tanto sorprendido al confesar que desconocía de inicio dicha situación, de ahí que afirmó que no tiene más qué decir al respecto, en espera de que las cosas le salgan bien a su colega de profesión.

"No tuve la oportunidad de comentar ese tema con él, le deseo muchísimo éxito, al final es alguien como yo que tiene un sueño, que hoy lo está persiguiendo, le auguro y le deseo mucho éxito, no tengo nada más qué decir", finalizó.





AMV