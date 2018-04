"Es una vergüenza lo que hemos hecho": Carlos Morales

Puebla

Sin mucho qué decir ante la apremiante situación porcentual que viven, los integrantes de los Lobos BUAP trabajan con el único objetivo de reencontrarse con la victoria para así mantener latentes sus aspiraciones de permanecer en Primera División, no obstante, reconocen que el grupo tiene vergüenza pues no han podido cumplir con la encomienda que les fue hecha, así lo declaró el mediocampista, Carlos Morales.

"Es una vergüenza lo que hemos hecho, no se merece la institución de Lobos BUAP lo que estamos haciendo, nosotros como jugadores somos los únicos responsables, y como tal, aquí estoy y estoy consciente de la responsabilidad que tengo, que es mucha, nada de pedir que el otro equipo pierda para tener la oportunidad de los seis puntos, no nos queda de otra, es una vergüenza, lo digo aquí, doy la cara, porque es así, siento vergüenza".

En entrevista, el experimentado jugador fue claro al decir que los únicos responsables en la debacle del conjunto son ellos como jugadores, pues son los que dentro del terreno de juego no han logrado aterrizar las ideas del cuerpo técnico, de ahí que no les queda más que admitir que todo lo que hoy en día viven es a consecuencia de sus propias acciones.

"No tenemos otra, no tengo otras palabras más que dar la cara, estoy consciente de mi responsabilidad que es bastante, reitero, como tal aquí estoy, nada más, no hay mucho qué decir, lo que hicimos no tiene palabras, no tiene nada, los responsables somos los jugadores, somos nosotros los únicos responsables, somos los jugadores y nada más".

En ese sentido, resaltó que a todos duele mucho lo que están pasando, pues saben todo lo que está en riesgo, de ahí que no tienen más qué decir, sino trabajar y concentrarse en lo que será su próximo compromiso ante el Monterrey, conscientes de que no pueden permitirse volver con las manos vacías.

"Duele, porque es una vergüenza lo que sentimos, tenemos dignidad, vergüenza, no hemos respondido como se merece, pido disculpas porque no tengo más palabras, pero es así como me siento ahora".

Cabe recordar que en caso de que Lobos no consiga al menos el empate en su visita a la Sultana del Norte, estaría automáticamente descendido sin importar lo que haga o deje de hacer el Veracruz.





AMV