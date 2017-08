Lobos, sin miedo al Volcán

Guadalajara

Los Lobos BUAP son un equipo de los que ya no hay. Salen a atacar sin piedad. Se paran en el Jalisco y al medio tiempo el técnico tira de valiente o suicida y saca una contención y mete a un volante ofensivo, Jonathan Fabbro y le da espacios a un equipo que tiene a Fidel Martínez y a Alustiza jugando a la contra. Al final empatan a un gol, pero la consigna era ir por el partido. Lobos BUAP le pegó a Pachuca y goleó al Querétaro en una muestra de poder ofensivo.

Rafael Puente del Río atendió a La Afición en la previa del juego ante Tigres y dice que va a salir a atacar a los Tigres, que van a tratar de quitarle el balón a los Incomparables y que no le mandará marcación personal a Gignac.

"A mi entender hay tres planteles con la obligación de pelear por el título, América, Tigres y Monterrey, y ahora con más complejidad por ser de visita. Porque el arranque de Tigres ha sido medió incierto, no han respondido a las expectativas que genera un plantel tan vasto y de tanta cálida y a la par de eso viviendo un sueño, la verdad porque no les voy a mentir, hace unos años me visualizaba como entrenador y hace unos meses me veía en el ascenso entrenando y tenía la ilusión de algún día enfrentar a los peces gordos, dicho con mucho respeto, como son Miguel Herrera, Mohamed, Ferretti, el más longevo de los técnicos de la Primera y si mañana Dios permite tendré la oportunidad de enfrentar. Estoy viviendo un sueño, del cual no quiero despertar y para poder lograrlo tengo que prepararme constantemente y entender que esta profesión requiere eso que el Tuca ha demostrado con creces, la pasión que él tiene, el profesionalismo con el cual ejerce y las ganas de ser mejor cada día".

¿En el Jalisco Lobos atacó como si fuera local, ante un plantel diferente a lo que van a tener frente a Tigres, cómo saldrán a este duelo?

"Nosotros concebimos el juego y la vida de una forma muy clara y eso nos exige en cualquier cancha ser protagonistas, apelar a los valores que nos deben distinguir como equipo, estos son la valentía, atrevimiento, intensidad y solidaridad y mañana en la medida que podamos poner de manifiesto estos cuatro pilares que nos distinguen, tendremos más posibilidades de conseguir un mejor resultado, entonces para respetar nuestra idea y respetar lo que trabajamos el día con día, mañana tenemos que ir apretarlos en la salida, tratar de quitarles la pelota, porque a mi entender es el equipo que posesiones más largas tiene y a eso vamos a ir, a tratar de lastimarlos y quedarnos los tres puntos".

¿Tigres no encuentra al sustituto de Pizarro, cómo atacar esa zona?

"Hay que presionarlos en bloque, apostar a los esfuerzos colectivos y no individuales, porque los esfuerzos individuales ante un equipo de tanta calidad, provocará que te cubran con facilidad, hay que presionar en bloque, adelantar al equipo y que si los nueves de nosotros van ir a presionar a sus laterales, debemos ir en bloque desde el último hombre, tenemos que ir en bloque para evitar que ellos tengan espacios par jugar, evidentemente tienen, no quiero decir carencia, ni una improvisación, porque ya ha jugado ahí, pero Jiménez no es un medio central nominal y en Zelarayán tienen un volante creativo con mucha calidad. Tiene mucha calidad y comparto lo que dices es el mejor plantel del continente, pero nosotros apelamos a la solidaridad para controlar el ritmo del partido e imponer condiciones".

¿La línea de cinco que maneja sus laterales parecen volantes, como será mañana?

"Nosotros jugamos igual, sea de local o visitante. Vamos a apelar a nuestras virtudes fortalezas, habrá momentos de partido donde se te exige ser sólido en defensa, pero el objetivo primario al entrar a la cancha es buscar el gol, lastimar al rival".

¿Habrá marca personal sobre Gignac?

"No es algo a lo que apostamos. La marca personal va sólo en el balón parado, después con la pelota en movimiento, y la posición que tenga Gignac, si es que arranca, tendrá su marca con respecto a los que jueguen de nosotros, pero una marca personal es difícil que la solicite, en mi incipiente carrera, es algo que no he exigido".

¿Cuál es el secreto de los Lobos?

"Ni yo mismo lo sé, pero sí tengo claro es que si hemos tenido resultados positivos es por la nobleza del plantel para trabajar, en el cómo se entregan todos los días, en la absoluta lealtad por la que pelean por un puesto, todos pelean con lealtad por un lugar, pero con máxima intensidad, ese es el éxito en este arranque del torneo, el trabajo en equipo, el ser atrevidos e intensos y la cereza del pastel es la lealtad con la que se pelea un puesto".

¿Apostaría mañana a Lobos?

"Por supuesto que sí, si dijera que no me preocuparía bastante, pero confío en mi equipo y seremos valientes y vamos a ir por los tres puntos".

¿Qué tan importante es la relación con Miguel Ángel Garza quien les prestó tantos jugadores?

"Hay una muy buena relación, un profundo agradecimiento por el apoyo que nos dieron y es una realidad que nos apoyaron. Un gran respeto por el proyecto deportivo que han construido, tienen muy claros sus objetivos y los expresan con mucha claridad, ellos así lo manifiestan y lo citó textual, 'nosotros estamos en el negocio de ganar campeonato', no los han podido ganar todos porque es difícil y hay una competencia, pero están siempre en los lugares más altos, tienen muy clara su misión y su visión con base a los lineamientos de su empresa, una admiración a su trabajo y gran agradecimiento por el apoyo que nos han dado".