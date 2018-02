Seguimos dependiendo de nosotros mismos: Puente

Puebla

Pese al descalabro a manos del América, que representó ligar cinco juegos sin conocer la victoria dentro del certamen, el ánimo parece no decaer al interior de los Lobos BUAP, pues a decir del técnico de La Jauría, Rafael Puente del Río, el equipo tiene claro que al depender aún de sus propios resultados, no renunciarán a su idea de mejorar y lograr el objetivo que es mantener la permanencia.

"Seguimos dependiendo de nosotros mismos, si bien es una dolorosa derrota y un muy mal arranque de torneo, nosotros haciendo un mal torneo, no tan malo evidentemente como el que hasta ahora llevamos, pero haciendo un mal torneo obligamos a Veracruz a hacer uno muy bueno, entonces el depender de uno mismo tiene que ser a lo que nos debemos de aferrar, ahora más que nunca tenemos que ser resilientes, ahora más que nunca tenemos que demostrar que estamos unidos, que trabajamos en equipo".

Admitió que la ausencia de buenos resultados lo colocan bajo la mira de la directiva, consciente de que su puesto está en riesgo, sin embargo sentenció que él no puede hacer más que trabajar y tratar de corregir pronto la ruta, por lo que se concentra ya en los próximos compromisos que tiene por delante.

"Yo sé perfectamente dónde estoy parado, que esta profesión exige resultados, evidentemente la presión te carcome, no te permite ser autocrítico, levantar la cabeza, sobreponerte a la adversidad, salir adelante, en mi vida me he acostumbrado a levantarme de los fracasos, estoy convencido que en conjunto con todo un equipo de profesionales que me respalda, con una entrega total en el día a día, nos vamos a sobreponer a esta adversidad", indicó.





ARP