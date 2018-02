Es un capítulo amargo que tenemos que borrar: Rafael Puente

Ciudad de México

La hiriente derrota que Lobos BUAP recibió por parte de América enciende las alarmas en el equipo para ponerse las pilas y cumplir el objetivo de mantener en Primera División, así lo aseguró Rafael Puente.

“Siempre jugar en inferioridad te pone en apremio y se magnificó porque enfrente teníamos un rival de jerarquía. Dependemos de nosotros mismos, es una dolorosa derrota y un mal arranque de torneo pero le vemos de positivo que obligamos a Veracruz a hacer un buen torneo. Claro que se encienden las alarmas, pero es un capítulo amargo que tenemos que borrar mañana”.

Respecto a si esta derrota le mete presión al saber que podría perder su puesto, Rafa fue directo y dijo que “A mí no me da miedo. Entiendo y estoy consciente de que esta profesión se trata de dar resultados y que cuando no llegan se corta por lo más delgado. Pero mientras yo sepa que puedo seguir haciendo cosas, trabajaré porque salgamos de esto”.