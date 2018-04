"Nos quedan tres finales, las jugaremos a muerte": Cercado

Puebla

Aún dolidos por el traspié sufrido el fin de semana anterior, los Lobos de la BUAP retomaron sus labores con la firme intención de cerrar al tope de cara a su próximo cotejo en contra de los Rayos del Necaxa, donde la escuadra está consciente de todo lo que está en riesgo y de ahí que se jugará como si se tratara de una final, tal como lo aseguró el central, César "El Loco" Cercado.

"Me siento enojado, impotente, la forma en la que perdemos es lamentable, el saber que te generan una o dos y de esas te concretan, nosotros llegamos varias veces pero desafortunadamente no tenemos la fortuna o la suerte de poder concretar esas jugadas, ahora nos tocan tres finales que las tenemos que jugar a muerte".

Previo a la sesión de trabajo, Cercado Luna admitió que la salida del técnico, Rafael Puente del Río, a ellos afectó por todo lo vivido con él desde el ascenso del conjunto, no obstante saben del reto y compromiso adquirido, de ahí que trabajarán con todo para cumplirlo ahora con el estratega interino, Daniel "Borita" Alcántar.

"Obviamente nos pegó, era un técnico que te apoyaba mucho como jugador, como persona, ya llevaba mucho tiempo con nosotros, obviamente fue el que nos subió a Primera División, nos pegó, pero la historia sigue, nosotros tenemos en nuestras manos el objetivo que es salvarnos, mantener la categoría, trabajaremos para hacer eso".

Destacó que por ahora no les resta más que analizar lo hecho, ver en qué se falló y pronto corregir, conscientes de que el sábado tendrán una prueba de fuego ante el Necaxa, rival que sin duda habrá de ponerlos a prueba en todos sentidos y de ahí que no existe nada más que luchar por no perder la categoría.