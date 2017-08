Quiñones le guarda cariño a Tigres, "no festejaré si les marco"

Guadalajara

El líder de goleo afila las garras para el sábado y atacar de nuevo. Lobos contra Tigres en el Volcán y Julián Quiñones se declara listo para este compromiso.

El atacante de los poblanos es corto de palabra, pero grande en los goles, pese a que falló un penalti el martes, él sabe que puede causarle problemas a los norteños este sábado por la tarde.

"Me pondría contento, le daría una alegría a mi equipo y a mí mismo".

¿Les festejarías el gol?

"No lo festejaría, le tengo mucho respeto a esa institución que me abrió la puerta.

“La verdad estoy muy agradecido con Tigres por la oportunidad que me dio, por abrirme las puertas de acá en México y pues así mismo los respetaré dentro del campo de juego, como siempre lo he hecho, pero los enfrentaré como a otro rival que enfrente. No lo veo por esa parte, yo hago lo que sé, lo que tengo nada más y no puedo hacer más de lo que no sé, me entiendes, y como dije saldré a hacer lo que sé".

Quiñones sentenció que respeta mucho a Ferretti y no se cierra las puertas para volver a vestir de nuevo la camiseta de los Tigres de la Universidad de Nuevo León, pues siente que aún le queda mucho futbol por delante.

"`Tuca´ es un gran técnico, y pues esperamos en el campo de juego nosotros dar lo mejor. Soy un jugador muy joven, aún me queda por demostrar muchas cosas y pues Tigres es un plantel muy grande, con buenos jugadores y se me presentó la oportunidad de venir a Lobos y la estoy aprovechando".

SIN MIEDO AL VOLCÁN

Quiñones es un atacante de respeto, si le dan espacios le pueden causar problemas a los Tigres, por lo que él confía en poder sacar un resultado importante en su visita al norte del país.

"Nosotros estamos muy bien, mentalmente concentrado en el torneo que se nos viene y sabemos que viene un rival muy complicado, muy duro y nosotros estamos preparados para cualquier cosa y en esta Liga cualquiera le gana a cualquiera".

El ex delantero de los Incomparables señaló que volver al estadio Universitario es especial por el cariño que aún le tiene a los Tigres y a su gente.

"Estoy muy alegre de volver al Volcán, ya quería que se diera ese día y primero Dios vamos a salir a afrontarlo de la mejor manera, sin hacer cosas de más, siempre haciendo lo mismo que en el último partido para buscar ganar".

¿Cómo te sientes al ser un referente nacional, con tus goles?

"No lo veo así que sea un referente, mis compañeros han hecho un buen torneo y gracias a ellos estoy haciendo goles y gracias a ellos el equipo anda y esperamos seguir así".

Sobre la baja de Luis Quiñones, el atacante señaló que espera que no les pese está ausencia, pues tienen material humano para suplirlo.

"Luis es un gran jugador que me ha acompañado muy bien, porque venimos jugando juntos desde Tigres y tenemos jugadores que lo pueden reemplazar muy bien".

GPE