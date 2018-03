'Maza' Rodríguez agrede a un aficionado de Lobos BUAP

Francisco ‘el Maza’ Rodríguez se volvió en el centro de la polémica tras empujar a un aficionado que lo insultó tras el partido entre Lobos BUAP y Chivas.

El incidente ocurrió cuando los jugadores se preparaban para subir al autobús. El jugador se encontraba en una zona donde los seguidores pueden acercarse a los futbolistas para conseguir un autógrafo y tomarse unas fotografías con ellos.

“¿Quién te manda pendejo? ¿Quién te pagó para venir a gritar aquí?”, le advirtió el ‘Maza’ al jugador mientras aún posaba con algunos fans.

El Maza Rodríguez se calentó y agredió a un aficionado al término del Lobos vs Chivas.



No se justifica, pero lo estuvo chingue y chingue, trato de controlarse, de aguantar hasta que no pudo más y terminó por pegarle a este pseudo aficionado. pic.twitter.com/uy9Of8Qle9