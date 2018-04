Lobos confían en lograr el triunfo ante Cruz Azul

Puebla

Tras cumplirse un mes sin conocer la victoria, lo que al equipo redituó en el cese de su técnico, los Lobos de la BUAP trabajan al tope con el único objetivo de sumar su primera victoria en calidad de visitantes, de ahí que el conjunto se concentra en pronto lograr la salvación en Primera, tal como lo advirtió el delantero, Diego Jiménez.

"No sé cómo decirlo, pero no hay que bajar los brazos, se debe de seguir trabajando, viene el juego contra Cruz Azul el fin de semana y a sacar tres puntos que necesitamos a fuerzas para estar más cerca de la salvación, tenemos que seguir trabajando y no bajar la guardia ni un solo instante".

Destacó que si bien la estadística dice que al momento son una de las peores defensivas, eso no ocupa su mente sino el entrenar, corregir errores y sacar el barco a flote, por lo que el choque ante los Cementeros es una buena oportunidad de probarse a sí mismos que cuentan con la calidad suficiente como para cumplir con la encomienda que les fue realizada.

TE RECOMENDAMOS: Cruz Azul, un equipo que da puntos para el cociente.

"No somos la peor defensa cuando perdemos, como tampoco somos la mejor cuando ganamos, hay que seguir trabajando, son errores que se pueden corregir trabajando, en la semana se ha ido trabajando en eso que fallamos y yo creo que vamos a sacar un buen resultado. Nos vendía bien ir allá, ganarles en su cancha, sacar los tres puntos que son valiosísimos".

El afamado "Exorcista" fue claro al señalar que tras el análisis del juego anterior, donde sucumbieron a manos de los Diablos Rojos del Toluca, al grupo queda claro que los errores cometidos se pagaron caro, razón por la que se ha puesto especial énfasis en ello a lo largo de la semana, con la intención de volver pronto a la senda de la victoria.





ARP