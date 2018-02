Crece la confianza al interior de Lobos tras la victoria

Puebla

Después de poner freno a su racha adversa sin triunfo en el certamen dentro de la Liga, el técnico de los Lobos BUAP, Rafael Puente del Río, sentenció que gracias a las cualidades que a su equipo han distinguido en su mandato, finalmente se logró imponer condiciones, lo que a ellos brinda confianza de que podrán mantenerse por ese camino.

"Siempre ha tenido un ADN que lo distingue, la valentía, la intensidad y el atrevimiento como tres grandes pilares, hay que agregar la solidaridad, el trabajo en equipo y demás valores que son fundamentales. Con toda justicia logró ganar, la versión del primer tiempo, entiendo, que la situación tan tensa que vivimos y la posibilidad de que se pudiera tomar una decisión con respecto a la continuidad del cuerpo técnico, pues generó en los futbolistas cierto temor...entonces hay dos versiones muy marcadas, evidentemente nos tenemos que aferrar a la segunda, que es la que nos va a catapultar a conservar la categoría que es nuestro objetivo primario".

Resaltó que si bien el marcador a favor fue consecuencia de la labor de los que vieron acción en la cancha, al final de cuentas es producto de todo un trabajo en conjunto, ya que eso es algo de lo que a ellos ha hecho fuertes durante su estancia en el máximo circuito, y que para su buena fortuna, también se reflejó en saldo positivo.

"Yo siempre he expresado que este es un equipo, y en un equipo de repente es normal que los reflectores se dirijan a los que solamente son tomados en cuenta, desafortunadamente nos corresponde tomar decisiones y siempre lo he mencionado procuramos ser lo más justos, lo más asertivos posible, pero es un equipo, y un equipo lo integran muchos, no solamente once y hoy quedó de manifiesto de forma contundente, que somos eso, un equipo, que estamos unidos, que sabemos lo que nos debe distinguir y que todos absolutamente los que integramos este plantel apelamos a esos valores que anteriormente mencioné", resaltó.

ARP