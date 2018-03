Rafael Puente explota contra el árbitro Diego Montaño

Puebla

Contrario a su costumbre y de manera sorpresiva, el técnico de los Lobos BUAP, Rafael Puente del Río, explotó contra del árbitro central, Diego Montaño, tras asegurar que la poca calidad del silbante influyó de manera directa en la derrota que el sábado anterior sufrió a manos de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

"El trabajo del señor Diego Montaño, y lo digo con nombre y apellido, confirma que no tiene capacidad para pitar en Primera División, hay jugadores de futbol que están en Primera División y hay jugadores que están en Segunda, dicho con todo respeto, de igual forma hay árbitros que son dignos de pitar en Primera División y hay otros que no lo son, y este señor no lo es".

Visiblemente molesto por lo sucedido en la cancha, el estratega fue enfático al solicitar a la Federación Mexicana de Futbol que tome cartas en el asunto, ya que ante la importancia que para Lobos tiene cada juego en su lucha por la permanencia, se pide que los silbantes se encuentren a la altura de las exigencias.

"Es una incapacidad de este árbitro para pitar en Primera División, invito, por este espacio y en este micrófono a que la Federación, en las designaciones, entienda y comprenda, la gran relevancia de lo que se juega esta institución, contra lo mucho que tenemos que luchar, como para que además, algo que no tendría existir en este deporte, tengamos que pelear contra la incapacidad de una persona, que hoy sí, puntualmente, se encargó de igual forma que lo hizo con Pumas, de complicarnos el partido y de favorecer al rival", concluyó.





ARP