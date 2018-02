Amione jugará en marzo con la Selección de Líbano

Puebla

Tras recibir la invitación de la Selección Nacional de Líbano, el delantero de los Lobos BUAP, Jerónimo Amione, confirmó que luego de llegar a un acuerdo con la respectiva Federación, en marzo, durante la fecha FIFA, portará la camiseta de dicha nación con lo que renunció por completo a defender la causa tricolor en categoría mayor.

"Ya estamos en esos trámites para ser considerados en la fecha FIFA de marzo, ya estamos por cerrar eso, ese es un tema también que me motiva mucho. De parte de la Federación de allá, se acercaron conmigo para ver si quería jugar con ellos, platicamos y llegamos a un acuerdo que sí era lo mejor para mí y voy a estar allá próximamente con la Selección de Líbano".

Precisó que si bien años atrás vistió la casaca nacional en Juegos Panamericanos, ello no interfiere con su proceso de sumarse a la oncena libanesa, ya que el llamado se dio en una división menor, por lo que la FIFA no tiene ningún inconveniente en dar su aval para este cambio, dada su ascendencia.

"Como selecciones menores, no cuenta lo hecho en los Juegos Panamericanos porque no son oficiales para FIFA, el reglamento permite que en estas instancias yo decida si jugaría en su momento para México, pero como no ha habido un acercamiento ahí, tomé la decisión de que con Líbano es importante para mí y creo que va a ser una buena experiencia", indicó.

AMV