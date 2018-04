Título del Tapachula, la posible salvación de Lobos

Puebla

Lobos BUAP podría estar de regreso en la Primera División antes de lo pensado, incluso sin la necesidad de pasar de nuevo el viacrucis de la Liga de Ascenso, toda vez que los Cafetaleros de Tapachula consiguieron el título del Clausura 2018 y con ello la posibilidad de mantenerse en el máximo circuito se abre para los universitarios, siempre y cuando cubran los 120 millones de pesos que exige la Federación Mexicana de Futbol.

Y es que la corona obtenida por los chiapanecos, los llevará a medir fuerzas ahora con los Alebrijes de Oaxaca, que al igual que Cafetaleros, no cuentan con la certificación de parte del máximo órgano rector del balompié en el país, por lo que no podrían ocupar la vacante que dejó libre el cuadro poblano.

Sin embargo, al momento, ningún directivo o alto mando de la máxima casa de estudios se ha pronunciado al respecto, pese a que en el medio surgieron diversas versiones en las que se asegura que empresas privadas del ramo farmacéutico y automotriz estarían interesadas en cubrir la cuota para así dejar a la franquicia en Primera.

Si bien desde un inicio el reglamento fue claro con Tapachula y Oaxaca, ambos clubes han manifestado su intención de solicitar una nueva certificación a la Femexfut, de ahí que ya trabajan al respecto en su afán de cumplir con el cuaderno de cargos, aunque el organismo encargado no ha emitido un veredicto en torno al tema.

Dentro de las exigencias que marca el reglamento, están un estadio con capacidad superior a los 20 mil aficionados, instalaciones para el desarrollo del programa de fuerzas básicas, equipos en categorías Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20, además de contar con una Segunda División Premier y un representativo femenil, puntos que Lobos cubrió desde su incursión en la máxima división.

En caso de que los de la BUAP decidan no hacer uso de la cláusula que les permite mantener la categoría a costa del pago de 120 millones de pesos, el equipo deberá retomar su andar dentro del Ascenso MX y pelear en lo deportivo durante los próximos dos torneos para volver y ser parte de la Liga Élite que la Federación pretende establecer tras suprimir el descenso por los siguientes dos años.





ARP