Puente ve en Pumas la victoria que busca con Lobos

Puebla

A pesar del buen momento que en la actualidad viven los Pumas de la UNAM, el técnico de los Lobos BUAP, Rafael Puente del Río, afirmó que el choque del próximo sábado en contra de los felinos universitarios, es sin duda una gran oportunidad para que su escuadra retome la senda de la victoria en el Clausura 2018.

"Con respecto a Pumas es un equipo que tiene una idea clara, tiene a mi entender, después habrá que ver qué decisión toma el técnico, pero si decide alinear a sus dos centros delanteros que vienen siendo titulares, yo creo que la delantera de Pumas está entre las cuatro mejores del país. Tiene una idea clara, es sin duda alguna un rival importante como para, o sea, una oportunidad perfectapara revertir este mal arranque y retomar la senda del triunfo y el camino que nos permita trascender y volver a ser los Lobos del torneo anterior".

Lo anterior en conferencia de prensa, donde Puente del Río manifestó su gratitud hacia el alto mando luego de recibir el voto de confianza, lo que para el timonel es algo sumamente valioso, tras señalar que la directiva universitaria es racional y no visceral como la gran mayoría en el futbol mexicano.

"Independientemente del voto de confianza y del respaldo, no tanto por eso, vaya que lo agradezco, sino más por la capacidad de análisis que ha tenido a lo largo de mi gestión, porque las directivas -y no soy nadie para juzgarlas, que quede claro-, pero a mí entender, a la distancia, por momentos se apresuran en la toma de decisiones y de repente sus juicios suelen emanar, o suelen ser viscerales, más que racionales, aquí la directiva en repetidas ocasiones ha demostrado que suele tomar decisiones con base a lo racional y no a lo visceral", indicó.

