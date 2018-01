Lobos cada vez más cerca del triunfo en Liga, afirma Puente

Puebla

A decir del director técnico de los Lobos BUAP, Rafael Puente del Río, su escuadra está muy cerca de lograr su primera victoria en Liga MX gracias a lo hecho en el pasado reciente, de ahí que el conjunto apuesta a sumar los tres puntos este fin de semana en su visita a los Tuzos del Pachuca.

"Estoy convencido de que (la victoria) cada vez está más cerca, también el juego de repente tiene circunstancias, podría decir que para mí, en funcionamiento, el peor partido que hemos jugado de los que llevamos fue el que ganamos, que es el de ayer (en Copa). Lo que sí creo, es que siempre fiel a tu estilo y trabajando como trabaja el grupo que tengo el privilegio de dirigir, invariablemente la cosecha termina por llegar y ojalá Dios mediante pueda ser el próximo sábado".

En su tradicional conferencia de medios previa al partido, el timonel universitario aseguró que de acuerdo a la propuesta que ambos conjuntos manejan, se anticipa un juego muy atractivo para el ojo del buen aficionado, donde la obligación del triunfo por parte del Pachuca, pondrá un ingrediente extra que Lobos tratará de aprovechar para hacer lo suyo y así volver a casa con un saldo a favor.

"Pachuca como local es un equipo que quiere la pelota siempre, que presiona alto, que intenta ser protagonista, lo hace como visitante también, me parece que en el Azteca merecía más, siendo local contra nosotros tendrá la obligación, además de ganar, porque viene de un arranque incierto, entonces creo que hay ingredientes de sobra para que la gente se ilusione. A mí sí me ilusiona, sí es un partido que en el papel me arroja ingredientes suficientes como para que yo, si fuera aficionado al futbol, agendara ese partido para no perdérmelo".

Al pedirle su evaluación de los nuevos integrantes de La Jauría estudiantil, Puente del Río precisó que si bien se requiere de un análisis exhaustivo en lo individual, en general lo observado a él ha dejado gratamente satisfecho, ya que los recién llegados han entendido a la perfección cuál es su papel dentro del grupo, con el que han demostrado su lealtad en todo momento dentro y fuera del campo.

AMV