En Lobos confían plenamente en la salvación

Puebla

Más que tres puntos estarán en juego el próximo sábado ante los Rayos del Necaxa para los Lobos BUAP, ya que dicho cotejo representa la oportunidad de seguir con vida en el máximo circuito, donde el reto y compromiso del cuadro será mantener la categoría, con la firme convicción de que lo lograrán, así lo sentenció el veterano mediocampista de La Jauría, Carlos Adrián Morales.

"Sigue dependiendo de nosotros, es una situación difícil, cómo la vamos a poder sacar, como lo hemos venido trabajando, con el apoyo de todos, haciendo conciencia de lo que nos estamos jugando. Buscábamos no llegar a esta situación, más la realidad es que estamos en esta situación y vamos a sacarlo, sabemos que el próximo sábado es un partido de vida o muerte, esa es la realidad, más allá de ponerle el título final o vida o muerte, en base al trabajo de los compañeros, en base al trabajo del cuerpo técnico, confío plenamente que vamos a sacar esto adelante, difícil, esa es la realidad, pero lo vamos a sacar adelante".

En conferencia de prensa grupal, donde también asistieron el arquero José Canales y el delantero Alfonso Tamay, el veterano jugador indicó que si bien todo lo hecho dentro y fuera del campo es y ha sido en agradecimiento a la oportunidad que les brinda la institución, también es motivado por lo que a nivel personal les representa tener un empleo en Primera División.

"Es muy importante, por la institución y por nosotros mismos, porque atrás de nosotros tenemos familia, tenemos hijos, hay desempleo, hay carreras terminadas, en lo personal no sé qué va a pasar, si me retire o no me retire, pensando y hablando de que pueda pasar algo trágico, esa es la realidad, pero, hay que defender la institución como se merece, cada uno por nuestras carreras, pero no podemos pensar en salir a la cancha, en Carlos Morales, voy a trabajar para Carlos Morales, no, pienso para trabajar en mi equipo, en mi institución porque me ha brindado una confianza, voy a buscar regresar esa confianza que me han brindado".

Cabe señalar que en el afán de respaldar al equipo, el alto mando universitario dispuso de un total de 2 mil 500 entradas gratuitas para su afición, la que se espera se manifieste en buen número el fin de semana.