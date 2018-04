“Creemos en nosotros, seguimos teniendo fe”: Canales

Puebla

Ante el riesgo de perder la categoría como equipo de Primera División, los Lobos de la BUAP trabajan con la única misión de ganar el próximo sábado en su visita al Monterrey, donde si bien el rival anticipa un cotejo sumamente complicado, el equipo no dejará de luchar hasta lo último, tal como lo afirmó el guardavallas licántropo, José Francisco Canales.

“Te quiebras por la impotencia, por la frustración de que trabajas día con día para la competencia de alto rendimiento y no puedes lograr los resultados, es una impotencia, una frustración de que estás entregando el 100 por ciento y no se te da, por una u otra razón la pelota no quiere entrar, nosotros sabemos que todavía seguimos dependiendo de nosotros, vamos a una cancha complicada, pero creemos en nosotros, seguimos teniendo fe, creemos en Dios, en nuestras familias y tenemos pensado ir a ganar allá”.

De cara al cotejo más importante del torneo al día de hoy para los lobeznos, Canales fue claro al decir que si bien existe una gran presión por conseguir el resultado, a pesar de la mala racha que los antecede, ellos no se rinden ante dicha situación, pues saben que es parte del futbol y más de un equipo que como el suyo debía pelear su permanencia desde el primer momento.

“Tenemos que jugar con eso, si no podemos con eso tendríamos que dedicarnos a otra cosa, estamos acostumbrados a la presión, esto es futbol profesional y sabemos que mucha gente, te hablo por afición, familias, depende de que el equipo esté bien, sabemos nosotros de eso y vamos a pelear hasta al final para lograr esa salvación”.

Resaltó que si bien todos los pronósticos les juegan en contra por la calidad del rival en turno, confían en conseguir la sorpresa, situación que se puede observar en el día a día, incluso con equipos de gran jerarquía en el extranjero, por lo que todo puede suceder y no descartan volver a casa con las tres unidades en la bolsa.

“Es el partido quizá más complicado del torneo, pero podemos ganar, nada está escrito en el futbol, acabamos de ver que la Roma le gana al Barcelona, que la Juve va y gana al Bernabéu, por qué no pensar que nosotros podemos ir a ganar a Monterrey”, sentenció el cancerbero universitario.

