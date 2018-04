Cerrar con dignidad ante Puebla, último objetivo en Lobos

Puebla

Tras consumarse el descenso del equipo, el técnico de los Lobos BUAP, Daniel Alcántar, manifestó su tristeza al no haber logrado el objetivo de conservar la categoría, al tiempo que afirmó que ahora no les queda más que concentrarse en concluir con dignidad el torneo y encarar su último compromiso ante el Puebla de La Franja con toda seriedad.

"Tendremos que terminar el torneo dignamente, tenemos todavía un partido que nos falta contra Puebla, yo creo que hay mucho qué platicar después de Puebla, los jugadores están comprometidos y vamos terminar el torneo de la mejor manera que nos sea posible".

Sobre lo que fue el cotejo ante el Monterrey, donde el saldo les fue adverso por 4 a 0, el afamado "Borita" reconoció que pese a la dificultad que desde el inicio les representó el rival, la escuadra se mostró a la altura, no obstante la fallas en momentos clave al final les pasó factura y de ahí que no pudieron meterse de nuevo en la contienda.

"Un partido difícil, se entregaron, dieron todo en la cancha y no les puedo decir más, están deshechos, fueron hombres de honor dentro de la cancha, fueron unos gladiadores, desgraciadamente así es el futbol, circunstancias del partido, 1-0, teníamos el penal a favor y así es esto del futbol, es un marcador holgado, si hubiese visto el partido la gente, eso, era otro partido que hubieran pensado los que no vieron el partido".

Precisamente sobre el error cometido por el delantero y goleador, Julián Quiñones, quien falló la pena máxima que les habría representado el empate momentáneo, Alcántar sentenció que en su momento el jugador se sintió con la confianza necesaria como para cobrar la falta, no obstante las cosas no se dieron, por lo que no se le puede achacar toda la culpa por lo ocurrido al final.

"Se sintió con la confianza y sabemos que es un estadio que impone, ante eso, así es el penal, es un volado al aire, desgraciadamente se falló y ahí se cayó el equipo anímicamente, pero se mataron dentro de la cancha, es lo que te puedo decir".

Por último, indicó que si bien este es un doloroso revés que en cierta medida empaña su naciente carrera como entrenador, confía en que podrá levantarse de la derrota y emprender un nuevo proyecto en solitario, ya que esta fue tan solo una prueba que a él y a muchos en la institución dejará enseñanzas que se sabrán aprovechar.







ARP