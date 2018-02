No soy distracción: Landon Donovan

Ciudad de México

El delantero estadounidense Landon Donovan destacó que está dispuesto a ayudar para que León salga del bache por el que se encuentra en el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

Más allá de ser una distracción por llegar como refuerzo de lujo y apenas tener escasos minutos de actividad, Landon dejó en claro que poco a poco se adapta a su nueva aventura en el futbol mexicano y está listo para tener mayor actividad, aunque eso depende del técnico Gustavo Díaz.

"Yo quiero ayudar y no ser distracción. Creo que a mis compañeros les gusta lo que traigo, me caen muy bien mis compañeros. Con mi calidad y mi experiencia quiero ayudar. No es lo mismo ver la Liga MX que jugarla. Técnicamente es muy superior la Liga MX, va a ser muy divertido esto", comentó.

Enfatizó su compromiso por colaborar con La Fiera, "para mí lo más importante es ayudar y se lo dije a Gustavo (Díaz) en nuestra primera conversación. Si me necesita para entrenar y no viajo, está bien, y si me necesita para ocho o 15 minutos eso es lo que voy a hacer porque cuando el equipo no anda bien todos quieren ayudar".

Reconoció que la Liga MX tiene un buen nivel, en comparación con la MLS de los Estados Unidos, en lo que es una de las grandes diferencias que ha visto desde que llegó para este certamen al conjunto guanajuatense.

"Los jugadores tienen más calidad que lo que uno puede ver por televisión y los partidos son más físicos de lo que pensaba. Esa es la diferencia más grande que he visto", expresó.

"Técnicamente es todavía una liga superior. La pasión en Estados Unidos todavía nos falta poquito porque es un deporte bastante nuevo para nuestra gente, pero ahora con más recursos y más dinero en la MLS creo que las dos ligas están más cerca que antes", agregó.

Sobre el encuentro de este fin de semana ante Pachuca, Donovan desea tener actividad y más porque se trata de un partido especial frente a su compatriota Omar González.

"Pachuca fue alguno de los más grandes en Liga MX, es histórico. Siempre fue difícil jugar contra ellos. Además de que Omar está ahí y eso lo hace más especial. Es un gran amigo, por eso yo seguía mucho a Pachuca, para saber cómo va él. Espero que podamos jugar juntos el sábado", finalizó.