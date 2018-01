León trollea a sus jugadores 'chaparritos'

Luego de que Landon Donovan agradeciera a Luis Montes porque por primera vez no sería el más ‘chaparrito’ de un club, Fernando Navarro no se quiso quedar atrás y comentó el ‘Chapo’ no era el único elemento con baja estatura en León, motivo por el cual fueron trolleados por su equipo.

"¿Gemelos? Por cierto aquí en León hay dos más pequeños que ustedes, solo quería señalar eso", escribió Navarro en sus redes sociales.

Gemelos???😂😂 By the way here in Leon two of us are shorter than you!! 😂 just wanted to point that out. #FeelingTallerhttps://t.co/D0pqiNFCT2