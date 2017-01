La multipropiedad pudo influir: Jesús Martínez

León, Guanajuato

El presidente del León Jesús Martínez Murguía habló sobre el escupitajo de Diego Novaretti a Hirving Lozano durante el duelo entre La Fiera y los Tuzos del Pachuca.

El directivo dijo que sí pudo influir el tema de la multipropiedad; sobre todo, en la forma en cómo se manejó la situación por parte de la Comisión Disciplinaria, y en el tiempo que tardó para poder determinar el castigo a Diego Novaretti, fuera seis partidos en el Clausura 2017.

"Yo creo que sí, me parece que este tema sí influyó; hay que decirlo, porque en otros casos hemos visto, no específicamente con lo sucedido, pero con diferentes situaciones, en donde se juzga de diferente manera. Esto es un precedente para este torneo. Como club y como institución queremos que se juzgue de la misma forma, y no solamente porque juegan León y Pachuca", dijo Martínez.

El presidente del conjunto Esmeralda, además, ofreció su espaldarazo al zaguero argentino. "Quiero recalcar su carrera impecable, desde que arrancó en el futbol argentino, más de 300 partidos, con una carrera impecable, y de parte mía y de la institución le ofrecemos nuestro apoyo".

Martínez, también, dejó en claro que no hay ninguna ventaja por la multipropiedad, aludiendo a que los duelos entre ambas instituciones se juegan a muerte.